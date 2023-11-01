ساربروكن من الدرجة الثالثة يفجر مفاجأة كبيرة ويطيح ببايرن ميونيخ من كأس ألمانيا

صعق ساربروكن المنتمي في دوري الدرجة الثالثة منافسه بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى 2-1 بفضل هدف في الوقت القاتل ليقصيه من ثاني أدوار كأس ألمانيا لكرة القدم الأربعاء.

وسجل مارسيل جاوس هدف الفوز لصاحب الضيافة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني مكللا عودة فريقه في النتيجة.

وكان بايرن قد افتتح التسجيل في الشوط الأول بفضل توماس مولر قبل أن يدرك الفريق الضيف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وأجرى توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ عدة تغييرات على التشكيلة التي سحقت دارمشتاد 8-صفر في الدوري يوم السبت الماضي، شملت الإبقاء على هداف الفريق هاري كين على مقاعد البدلاء إلى جانب كينجسلي كومان بينما شارك فرانس كريتزج البالغ عمره 20 عاما في التشكيلة الأساسية لأول مرة.

وعانى بايرن في البداية قبل أن يفتتح التسجيل في أول فرصة سنحت له عندما هيأ كريتزج الكرة لمولر الذي أودعها الشباك في الدقيقة 15.

واضطر بايرن، الذي يواجه بروسيا دورتموند منافسه على لقب الدوري يوم السبت المقبل، لاستبدال الهولندي الدولي ماتيس دي ليخت في منتصف الشوط الأول بعد إصابته في الركبة.

وساءت الأمور بالنسبة لبايرن قبل الاستراحة عندما قُطعت تمريرة المدافع كيم مين جاي ليضع باتريك سونتايمر الكرة في المرمى من مسافة قريبة.

وعانى الفريق البافاري من غياب الدقة عن اللمسة الأخيرة ودفع الثمن عندما سجل جاوس هدف الفوز بتسديدة بالقدم اليسرى في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



اقرأ أيضاً:

وست هام يقصي أرسنال من الدور الرابع لكأس رابطة الاندية الانجليزية بعد هزيمة مذلة



ثأر لخسارته نهائي المسابقة الموسم الماضي.. نيوكاسل يقصي مانشستر يونايتد من كأس رابطة الاندية الانجليزية

ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث ويتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية

ساربروكن يصعق بايرن ميونيخ في الوقت القاتل ويقصيه من كأس ألمانيا

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز