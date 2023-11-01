ثأر لخسارته نهائي المسابقة الموسم الماضي.. نيوكاسل يقصي مانشستر يونايتد من كأس رابطة الاندية الانجليزية

ألحق نيوكاسل بمانشستر يونايتد خسارة قاسية ووضعه خارج مسابقة كأس رابطة الاندية الانجليزية في كرة القدم، بفوزه عليه 3-0

الأربعاء في الدور الرابع.

وعلى ملعب أولد ترافورد،

ثأر نيوكاسل لخسارته في نهائي المسابقة الموسم الماضي على يد "الشياطين الحمر" 0-2، حارماً إياه آنذاك من تتويجه الكبير الأول منذ العام 1955 حين أحرز لقب الكأس الانجليزية.

وسجّل اهداف نيوكاسل الباراغوياني ميغل ألميرون (28) ولويس هال (36) وجوزف ويلوك (60).

وأجرى المدربان تغييرات كبيرة على التشكيلتين الاساسيتين في السعي لمنح نجومهما الراحة.

وزاد رجال المدرب إيدي هاو من معاناة يونايتد الذي تلقى ايضًا خسارة مذلّة على ارضه امام جاره اللدود مانشستر سيتي بطل الدوري 0-3 الأحد في الدوري الممتاز، ليحتل "الشياطين الحمر" المركز الثامن في ترتيب "برميرليغ" بـ15 نقطة وبفارق 11 نقطة عن توتنهام المتصدر.

وأنهى نيوكاسل عقدته في "أولد ترافورد" وحقّق فوزه الاول منذ ديسمبر 2013، حين تغلب على منافسه 1-0 في الدوري الممتاز.

وبعد بداية متعثرة هذا الموسم، واصل نيوكاسل تدريجياً الدخول في الأجواء وحقق سلسلة من النتائج الجيدة في الآونة الأخيرة ما سمح له بالتواجد في المركز السادس بعد التعادل 2-2 على أرض ولفرهامبتون السبت.

وكان نيوكاسل اقصى مانشستر سيتي عن المسابقة في الدور الثالث في اواخر سبتمبر الماضي بالفوز عليه 1-0.

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