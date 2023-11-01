اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان الأربعاء أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "قد يرقى إلى جرائم حرب".

وجاء في منشور للمفوضية على منصة "إكس" أنه "نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

اقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب

الأردن يقرر استدعاء سفيره من إسرائيل فوراً

الأمم المتحدة تندد بـ «فظاعة» جديدة بعد القصف على مخيم جباليا في غزة منظمة الصحة العالمية: آلاف الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى العلاج فوراً قصف إسرائيلي جديد على مخيم جباليا للاجئين

بوليفيا تقطع العلاقات مع إسرائيل وتشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريهما

بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

تشيلي تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الهجمات على قطاع غزة

كولومبيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب الحرب على غزة

وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعات

نقابات عمال النقل في بلجيكا ترفض التعامل مع شحنات أسلحة تُرسل إلى إسرائيل

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة

مفوض اللاجئين يدعو مجلس الأمن إلى وقف دوامة الموت في الشرق الأوسط وتجاوز الانقسام

مقتل طفلين فرنسيين في قطاع غزة وإصابة والدتهما وطفلها الثالث





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز