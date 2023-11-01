المفوض العام للأونروا يؤكّد أن وكالته ستبقى مع الفلسطينيين في غزة

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني دعم الهيئة الأممية للفلسطينيين في غزة، وذلك خلال أول زيارة من نوعها يقوم بها إلى القطاع منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل.

وقال لازاريني الذي يعد مسؤول الأمم المتحدة الأعلى مستوى الذي يزور القطاع منذ اندلاع الحرب، للصحافيين في غزة "صدمت بحقيقة أن الجميع هنا يطلبون الطعام والمياه"، مؤكدا أنه لم يسبق له "على الإطلاق" أن رأى وضعا كهذا في غزة. وأضاف "ستبقى الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة، مع الفلسطينيين هنا في غزة".





اقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب

أول دفعة بريطانيين تصل إلى مصر قادمة من غزة

الأردن يقرر استدعاء سفيره من إسرائيل فوراً

الأمم المتحدة تندد بـ «فظاعة» جديدة بعد القصف على مخيم جباليا في غزة منظمة الصحة العالمية: آلاف الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى العلاج فوراً قصف إسرائيلي جديد على مخيم جباليا للاجئين

بوليفيا تقطع العلاقات مع إسرائيل وتشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريهما

بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

تشيلي تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الهجمات على قطاع غزة

كولومبيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب الحرب على غزة

وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعات

نقابات عمال النقل في بلجيكا ترفض التعامل مع شحنات أسلحة تُرسل إلى إسرائيل

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة

مفوض اللاجئين يدعو مجلس الأمن إلى وقف دوامة الموت في الشرق الأوسط وتجاوز الانقسام

مقتل طفلين فرنسيين في قطاع غزة وإصابة والدتهما وطفلها الثالث





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز