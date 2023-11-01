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السيسي لسوناك: الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها

11/1/2023 7:32:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وقال السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن
تسوية القضية الفلسطينية يتطلب إعمال حل الدولتين، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وتناول الاتصال مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

وأكد أن مصر تبذل جهوداً كبيرة سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنساني من خلال تصديها لقيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة، وهو ما أعرب معه رئيس الوزراء البريطاني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكداً موقف المملكة المتحدة بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات والتوصل لهدنة إنسانية.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن سوناك والسيسي ناقشا الوضع في غزة والشرق الأوسط.

وقال مكتب سوناك إن الزعيمين "ناقشا الجهود الدبلوماسية لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ومنع التصعيد في الشرق الأوسط وتحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل للشعب الفلسطيني".

ورحب سوناك أيضا بفتح معبر رفح للسماح للبريطانيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والفلسطينيين المصابين بمغادرة غزة.

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