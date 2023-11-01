بحث الاستعدادات لتدشين البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون

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- Akhbar Al Khaleej) شاركت مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ومشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة محمد علي القائد ونائب الرئيس للعمليات والحوكمة الدكتور خالد المطاوعة وممثلي الفرق الفنية من الهيئة فهد بهزاد وأحمد البلوشي ولطيفة العباسي وإبراهيم المحمود.
وقد بحث رؤساء وممثلي أجهزة وهيئات الحكومات الإلكترونية بدول المجلس في الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها بحث استعدادات تدشين البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومستجدات قياس الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية والذي تم اعداده من قبل مملكة البحرين، كما تم استعراض أبرز توصيات عقد ورشتي عمل لبحث أولويات الحكومة الإلكترونية والتي جاء فيها أهمية صياغة النسخة الثانية من الاستراتيجية الاسترشادية وحوكمة وتنظيم التطبيقات الحكومية بتقليل عددها والتركيز على إطلاق تطبيقات محددة وضرورة الاستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني وتبادل التجارب والخبرات بين دول المجلس في هذا المجال.
بعد ذلك ناقش المشاركون في الاجتماع موضوعات النفاذ الرقمي ومستجدات الخدمات الإلكترونية المشتركة، والخيارات المناسبة لإتاحة وتسويق هذه الخدمات عبر القنوات الرقمية وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الخدمات الإلكترونية المشتركة ومهام وآلية عمل الفريق المعني بمتابعة ودراسة هذا الموضوع. كما جرى خلال الاجتماع بحث موضوع الشراء الموحد للبرمجيات والعتاد، ومنهجية اعتماد الحد الأدنى لمتطلبات عمليات الشراء والبدء بالتفاوض مع الشركات، وفي هذا الجانب فقد أكد المشاركون بدء التفاوض مع شركة مايكروسوفت.
كذلك تم التطرق خلال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى موضوع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وجوانب دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، والتنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام هذه التقنية الذي تم إعداده من جانب مملكة البحرين، وفي هذا الجانب أوصى المشاركون بالموافقة على الدليل الاسترشادي لاستخدام الذكاء الاصطناعي بدول مجلس التعاون وضرورة رفعه إلى اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لاعتماده وتكليف الأمانة العامة بموافاة لجنة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس بهذا الدليل.
وقد اختتمت اعمال الاجتماع بتأكيد ما ورد في محاضر اجتماعات الفرق الخليجية المُشكلة والمعنية بمتابعة الموضوعات ذات الصلة بالحكومة الإلكترونية، وبحث ما استجد على جدول الأعمال.
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