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بحث الاستعدادات لتدشين البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون

11/1/2023 7:29:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬بحضور‭ ‬ومشاركة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للعمليات‭ ‬والحوكمة‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬المطاوعة‭ ‬وممثلي‭ ‬الفرق‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬فهد‭ ‬بهزاد‭ ‬وأحمد‭ ‬البلوشي‭ ‬ولطيفة‭ ‬العباسي‭ ‬وإبراهيم‭ ‬المحمود‭.‬

وقد‭ ‬بحث‭ ‬رؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬أجهزة‭ ‬وهيئات‭ ‬الحكومات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬منها‭ ‬بحث‭ ‬استعدادات‭ ‬تدشين‭ ‬البوابة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ومستجدات‭ ‬قياس‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الاسترشادية‭ ‬للحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬اعداده‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬توصيات‭ ‬عقد‭ ‬ورشتي‭ ‬عمل‭ ‬لبحث‭ ‬أولويات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتي‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬أهمية‭ ‬صياغة‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الاسترشادية‭ ‬وحوكمة‭ ‬وتنظيم‭ ‬التطبيقات‭ ‬الحكومية‭ ‬بتقليل‭ ‬عددها‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬تطبيقات‭ ‬محددة‭ ‬وضرورة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬موضوعات‭ ‬النفاذ‭ ‬الرقمي‭ ‬ومستجدات‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المشتركة،‭ ‬والخيارات‭ ‬المناسبة‭ ‬لإتاحة‭ ‬وتسويق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الرقمية‭ ‬وأبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المشتركة‭ ‬ومهام‭ ‬وآلية‭ ‬عمل‭ ‬الفريق‭ ‬المعني‭ ‬بمتابعة‭ ‬ودراسة‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭. ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬موضوع‭ ‬الشراء‭ ‬الموحد‭ ‬للبرمجيات‭ ‬والعتاد،‭ ‬ومنهجية‭ ‬اعتماد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لمتطلبات‭ ‬عمليات‭ ‬الشراء‭ ‬والبدء‭ ‬بالتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الشركات،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬المشاركون‭ ‬بدء‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭.‬

كذلك‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتقنيات‭ ‬الناشئة‭ ‬وجوانب‭ ‬دعم‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬والتنبؤ‭ ‬بالمناخ‭ ‬وإدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬الدليل‭ ‬الاسترشادي‭ ‬لأخلاقيات‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إعداده‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬أوصى‭ ‬المشاركون‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الدليل‭ ‬الاسترشادي‭ ‬لاستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وضرورة‭ ‬رفعه‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لاعتماده‭ ‬وتكليف‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بموافاة‭ ‬لجنة‭ ‬رؤساء‭ ‬المحاكم‭ ‬العليا‭ ‬والتمييز‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬بهذا‭ ‬الدليل‭.‬

وقد‭ ‬اختتمت‭ ‬اعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بتأكيد‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬محاضر‭ ‬اجتماعات‭ ‬الفرق‭ ‬الخليجية‭ ‬المُشكلة‭ ‬والمعنية‭ ‬بمتابعة‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وبحث‭ ‬ما‭ ‬استجد‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭.‬

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