حريصون على نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) خلال ورشة العمل الشبابية لتغير المناخ.. وزير النفط والبيئة:
نظم المجلس الأعلى للبيئة وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين ورشة العمل الشبابية لتغير المناخ تحت شعار «معا من أجل المناخ»، وذلك بدعم من بنك البركة الإسلامي، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF )، بحضور وزير النفط والبيئة وروان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب ومنصور الجويعد نائب سفير سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، وبمشاركة 90 شابا وشابة من طلبة الجامعات والجمعيات الشبابية، حيث تأتي هذه الورشة بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP 28).
وأكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ حرص مملكة البحرين على نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مساراتها، مشيراً إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال المحافظة على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ وخاصة لفئة الشباب لدورهم الكبير في دعم المبادرات والخطط الموضوعة للوصول إلى الأمن البيئي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير النفط والبيئة في ختام ورشة العمل الشبابية «معا من أجل المناخ».
وأشار إلى أن ورش العمل الشبابية لتغير المناخ تأتي في إطار التعاون الوثيق والتكامل الثنائي الذي يربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات البيئية والمناخية، مؤكدًا أن هذا التعاون يحظى باهتمام ورعاية قيادتي البلدين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.
وأعرب وزير النفط والبيئة عن شكره وتقديره لبنك البركة الإسلامي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF ) لما قدماه من دعم ورعاية لتنظيم هذه الورشة، متمنياً للمشاركين تحقيق الاستفادة العلمية والعملية المنشودة مما تضمنته الورشة من برامج متنوعة وفعاليات مصاحبة.
ومن خلال كلمة مسجلة لشما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة وجهتها للمنظمين والمشاركين في الورشة أشادت بالعلاقات الوطيدة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يضطلع به المجلس الأعلى للبيئة من دور بارز تجاه نشر الثقافة البيئية وخاصة لشريحة الشباب، من أجل تعزيز المسؤولية المجتمعية نحو بيئة مستدامة ومجتمع واع بدور الفرد في الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات المناخية.
كلمات دالة
MENAFN01112023000055011008ID1107355271
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.