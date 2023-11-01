Thursday, 02 November 2023 06:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حريصون على نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي

11/1/2023 7:29:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال ورشة العمل الشبابية لتغير المناخ.. وزير النفط والبيئة:

نظم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬وسفارة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬الشبابية‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬معا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المناخ‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬وروان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ومنصور‭ ‬الجويعد‭ ‬نائب‭ ‬سفير‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬90‭ ‬شابا‭ ‬وشابة‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬والجمعيات‭ ‬الشبابية،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬استعدادات‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الدورة‭ ‬الـ28‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭). ‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬البيئية‭ ‬وزيادة‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مساراتها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬ومواجهة‭ ‬آثار‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وخاصة‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬لدورهم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والخطط‭ ‬الموضوعة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬الشبابية‭ ‬‮«‬معا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المناخ‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬الشبابية‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬والتكامل‭ ‬الثنائي‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬البيئية‭ ‬والمناخية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الحياة‭. ‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لبنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬لما‭ ‬قدماه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الورشة،‭ ‬متمنياً‭ ‬للمشاركين‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬المنشودة‭ ‬مما‭ ‬تضمنته‭ ‬الورشة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬متنوعة‭ ‬وفعاليات‭ ‬مصاحبة‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬مسجلة‭ ‬لشما‭ ‬بنت‭ ‬سهيل‭ ‬المزروعي‭ ‬وزيرة‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وجهتها‭ ‬للمنظمين‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬أشادت‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬والراسخة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬تجاه‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬البيئية‭ ‬وخاصة‭ ‬لشريحة‭ ‬الشباب،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬نحو‭ ‬بيئة‭ ‬مستدامة‭ ‬ومجتمع‭ ‬واع‭ ‬بدور‭ ‬الفرد‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN01112023000055011008ID1107355271

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث