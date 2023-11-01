حريصون على نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

نظم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬وسفارة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬الشبابية‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬معا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المناخ‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬وروان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ومنصور‭ ‬الجويعد‭ ‬نائب‭ ‬سفير‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬90‭ ‬شابا‭ ‬وشابة‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬والجمعيات‭ ‬الشبابية،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬استعدادات‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الدورة‭ ‬الـ28‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭). ‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬البيئية‭ ‬وزيادة‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مساراتها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬ومواجهة‭ ‬آثار‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وخاصة‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬لدورهم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والخطط‭ ‬الموضوعة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬الشبابية‭ ‬‮«‬معا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المناخ‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬الشبابية‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬والتكامل‭ ‬الثنائي‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬البيئية‭ ‬والمناخية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الحياة‭. ‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لبنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬لما‭ ‬قدماه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الورشة،‭ ‬متمنياً‭ ‬للمشاركين‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬المنشودة‭ ‬مما‭ ‬تضمنته‭ ‬الورشة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬متنوعة‭ ‬وفعاليات‭ ‬مصاحبة‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬مسجلة‭ ‬لشما‭ ‬بنت‭ ‬سهيل‭ ‬المزروعي‭ ‬وزيرة‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وجهتها‭ ‬للمنظمين‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬أشادت‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬والراسخة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬تجاه‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬البيئية‭ ‬وخاصة‭ ‬لشريحة‭ ‬الشباب،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬نحو‭ ‬بيئة‭ ‬مستدامة‭ ‬ومجتمع‭ ‬واع‭ ‬بدور‭ ‬الفرد‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭. ‬

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