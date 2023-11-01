وزير شؤون الدفاع يقيم مأدبة عشاء على شرف قائد الأسطول الخامس الأمريكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقام الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع مأدبة عشاء على شرف قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الذي أناب العقيد جوشوا لاسكي نائب قائد القيادة المركزية بالقوات البحرية الأمريكية لحضور مأدبة العشاء، والعميد بحري فيليب دينيس قائد العنصر البحري البريطاني، وذلك أمس 1 نوفمبر 2023م، بنادي ضباط قوة دفاع البحرين.
حضر مأدبة العشاء اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، كما حضر من الجانب الأمريكي العقيد كريستوفر فلويد الملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
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