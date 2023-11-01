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وزير شؤون الدفاع يقيم مأدبة عشاء على شرف قائد الأسطول الخامس الأمريكي

11/1/2023 7:29:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقام‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬مأدبة‭ ‬عشاء‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬بالقيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الخامس‭ ‬الذي‭ ‬أناب‭ ‬العقيد‭ ‬جوشوا‭ ‬لاسكي‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬بالقوات‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لحضور‭ ‬مأدبة‭ ‬العشاء،‭ ‬والعميد‭ ‬بحري‭ ‬فيليب‭ ‬دينيس‭ ‬قائد‭ ‬العنصر‭ ‬البحري‭ ‬البريطاني،‭ ‬وذلك‭ ‬أمس‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م،‭ ‬بنادي‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬


‬حضر‭ ‬مأدبة‭ ‬العشاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للإمداد‭ ‬والتموين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‭ ‬العقيد‭ ‬كريستوفر‭ ‬فلويد‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬بسفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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