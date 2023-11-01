Thursday, 02 November 2023 06:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الداخلية يشيد بالتعاون والتنسيق بين البحرين واليابان

11/1/2023 7:29:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السفير‭ ‬مياموتو‭ ‬ماسايوكي‭ ‬سفير‭ ‬اليابان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬الدبلوماسي‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير‭ ‬الياباني،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬ومستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬السفير‭ ‬وإسهاماته‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنيا‭ ‬للسفير،‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

كلمات دالة

MENAFN01112023000055011008ID1107355269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث