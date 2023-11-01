وزير الداخلية يشيد بالتعاون والتنسيق بين البحرين واليابان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس السفير مياموتو ماسايوكي سفير اليابان لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي.
وقد رحب الوزير بالسفير الياباني، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين ومستوى التعاون والتنسيق، خاصة في المجالات الأمنية.
وأعرب عن تقديره للجهود التي قام بها السفير وإسهاماته المتميزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، متمنيا للسفير، التوفيق والنجاح.
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