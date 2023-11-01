القائد العام يشيد بتطور العلاقات البحرينية العمانية في المجال العسكري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السُّلطان الخاصة بسلطنة عمان الشقيقة، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد قوة السُّلطان الخاصة بسلطنة عمان الشقيقة، مشيداً بعمق العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة ولا سيما في المجال العسكري.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عيسى محمد الرميحي قائد القوة الخاصة الملكية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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