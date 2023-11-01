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القائد العام يشيد بتطور العلاقات البحرينية العمانية في المجال العسكري

11/1/2023 7:29:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬مسلم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬تمان‭ ‬جعبوب‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬السُّلطان‭ ‬الخاصة‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بقائد‭ ‬قوة‭ ‬السُّلطان‭ ‬الخاصة‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬قائد‭ ‬القوة‭ ‬الخاصة‭ ‬الملكية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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