القائد العام يشيد بتطور العلاقات البحرينية العمانية في المجال العسكري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بقائد‭ ‬قوة‭ ‬السُّلطان‭ ‬الخاصة‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬قائد‭ ‬القوة‭ ‬الخاصة‭ ‬الملكية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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