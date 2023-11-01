الأمين العام لمجلس التعليم العالي تطلع على خطط جامعة العلوم التطبيقية المستقبلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبلت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي بمقر الأمانة العامة، الدكتور وهيب أحمد الخاجة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية والدكتور عمر بيتر كاكا رئيس الجامعة.
حيث اطلعت الأمين العام لمجلس التعليم العالي على الخطط والمشاريع المستقبلية للجامعة، مؤكدة أهمية مواكبة التطورات العالمية في استحداث البرامج الأكاديمية بما يحقق التطلعات المرجوة لسوق العمل.
من جانبهما تقدم كل من رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية ورئيس الجامعة بالتقدير لجهود مجلس التعليم العالي في دعم مؤسسات التعليم العالي في تنفيذ برامجها وخططها المستقبلية.
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