الأمين العام لمجلس التعليم العالي تطلع على خطط جامعة العلوم التطبيقية المستقبلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حيث‭ ‬اطلعت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬والمشاريع‭ ‬المستقبلية‭ ‬للجامعة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬استحداث‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المرجوة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭. ‬‮

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من‭ ‬جانبهما‭ ‬تقدم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬ورئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بالتقدير‭ ‬لجهود‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامجها‭ ‬وخططها‭ ‬المستقبلية‭.‬

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