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بحث سبل تقوية التعاون بين مكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

11/1/2023 7:29:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬محمد‭ ‬راشد‭ ‬الرميحي‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬بجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تقوية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مكتب‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬بجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لمنتسبي‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬والذي‭ ‬سيعقد‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬

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