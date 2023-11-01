بحث سبل تقوية التعاون بين مكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد راشد الرميحي المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال اللقاء أشاد المفتش العام بالجهود الحثيثة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
كما تم خلال الاجتماع بحث سبل تقوية التعاون بين مكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والوقوف على آخر مستجدات النسخة الخامسة من البرنامج التدريبي في مجال حقوق الإنسان لمنتسبي جهاز المخابرات الوطني والذي سيعقد خلال شهر نوفمبر 2023.
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