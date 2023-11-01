رئيس الشورى يؤكد الحرص على تعزيز علاقات الصداقة بين البحرين وكوسوفو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الحرص على تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية كوسوفو الصديقة، والنهوض بالروابط الثنائية المشتركة بين البلدين وشعبيهما الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، صباح أمس بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس، لولزيم مييكو سفير جمهورية كوسوفو المعتمد لدى مملكة البحرين.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على اهتمام مملكة البحرين وجمهورية كوسوفو بإقامة علاقات ثنائية وطيدة، ترتكز على أسس ومبادئ ثابتة، وتقوم على الاحترام المتبادل، متطلعًا معاليه إلى الدفع بمسار العلاقات البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية، وفتح آفاقٍ من التعاون والتنسيق الثنائي الذي يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، أشاد لولزيم مييكو سفير جمهورية كوسوفو، بالمكانة الدبلوماسية التي تحظى بها مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، والحرص الذي توليه المملكة على ترسيخ علاقات الأخوة والصداقة مع جميع دول العالم، معبرًا عن الفخر والاعتزاز بروابط الصداقة التي تجمع جمهورية كوسوفو ومملكة البحرين.
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