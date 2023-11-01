رئيس الشورى يؤكد الحرص على تعزيز علاقات الصداقة بين البحرين وكوسوفو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬لولزيم‭ ‬مييكو‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬كوسوفو‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوسوفو‭ ‬بإقامة‭ ‬علاقات‭ ‬ثنائية‭ ‬وطيدة،‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬ثابتة،‭ ‬وتقوم‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬متطلعًا‭ ‬معاليه‭ ‬إلى‭ ‬الدفع‭ ‬بمسار‭ ‬العلاقات‭ ‬البرلمانية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والسياحية،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاقٍ‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والخير‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬لولزيم‭ ‬مييكو‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬كوسوفو،‭ ‬بالمكانة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬والحرص‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬علاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬والصداقة‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بروابط‭ ‬الصداقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬جمهورية‭ ‬كوسوفو‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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