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خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى وقف التجارة مع إسرائيل

11/1/2023 7:29:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

طهران‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬التجارة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬صادرات‭ ‬النفط،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬قصفها‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬في‭ ‬إسطنبول،‭ ‬كرّر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬الدعوة‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬ومعتبرا‭ ‬أن‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬ألا‭ ‬تتردد‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬خامنئي‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬طلاب‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬‮«‬على‭ ‬الحكومات‭ ‬الإسلامية‭ ‬أن‭ ‬تصرّ‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬الجرائم‭ ‬فورا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬على‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬وقف‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬والغذاء‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬وانتقد‭ ‬خامنئي‭ ‬الحكومات‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬‮«‬وقفت‭ ‬ضد‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬وذكر‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالاسم‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬على‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬ألا‭ ‬ينسى‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وقفت‭ ‬ضد‭ ‬الإسلام‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المظلوم‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬غزة‭. ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬للعالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬أن‭ ‬ينسى‭ ‬في‭ ‬معاملاته‭ ‬ومعادلاته‭ ‬وتحليلاته‭ ‬مَن‭ ‬وقف‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ويمارس‭ ‬الضغوط‭ ‬عل‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬المظلوم‭ ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬الصهيوني‭ ‬فقط‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬الإيرانية‭. ‬

وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬تركيا،‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مقاطعة‭ ‬المنتجات‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬وقال،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬بالفارسية،‭ ‬‮«‬واجبنا‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬والعربية‭ ‬مقاطعة‭ ‬المنتجات‭ ‬الإسرائيلية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تردد‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬المجرم‮»‬‭. ‬

وحذّر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬اشتياني‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬من‭ ‬إثارة‭ ‬غضب‭ ‬المسلمين‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬إيران‭ ‬رحبت‭ ‬بهجوم‭ ‬حماس،‭ ‬لكنها‭ ‬نفت‭ ‬أي‭ ‬انخراط‭ ‬لها‭ ‬فيه‭. ‬واتّهم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إيران‭ ‬بـ«تسهيل‮»‬‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬وأعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬مروحة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬تستهدف‭ ‬شبكات‭ ‬تمويل‭ ‬حماس‭ ‬ومصادر‭ ‬دعمها‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬

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