خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى وقف التجارة مع إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
طهران-(أ ف ب): دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الدول الإسلامية أمس الأربعاء إلى وقف التجارة مع إسرائيل، بما في ذلك صادرات النفط، ردا على قصفها المستمر على غزة منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس. في إسطنبول، كرّر وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان الدعوة متوجها إلى الدول العربية والإسلامية، ومعتبرا أن عليها «ألا تتردد» في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
وقال خامنئي خلال لقاء مع طلاب في طهران، «على الحكومات الإسلامية أن تصرّ على ضرورة إنهاء الجرائم فورا»، مضيفا «على الدول الإسلامية وقف التعاون الاقتصادي مع النظام الصهيوني». ودعا إلى «وقف صادرات النفط والغذاء» إلى إسرائيل. وانتقد خامنئي الحكومات الغربية التي «وقفت ضد فلسطين»، وذكر بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بالاسم.
وأضاف «على العالم الإسلامي ألا ينسى أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وقفت ضد الإسلام والشعب الفلسطيني المظلوم في قضية غزة. ولا ينبغي للعالم الإسلامي أن ينسى في معاملاته ومعادلاته وتحليلاته مَن وقف ضد الشعب الفلسطيني ويمارس الضغوط عل هذا الشعب المظلوم ولا يقتصر الأمر الآن على الصهيوني فقط»، وفق ما نقلت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.
وخلال زيارة له أمس الأربعاء إلى تركيا، دعا وزير الخارجية الإيراني الدول العربية والإسلامية إلى «مقاطعة المنتجات الإسرائيلية». وقال، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء «إرنا» الرسمية بالفارسية، «واجبنا الأول في الدول الإسلامية والعربية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية»، مضيفا «لا يجب أن يكون هناك تردد في وضع حد للعلاقات الدبلوماسية مع هذا النظام المجرم».
وحذّر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني الأربعاء «بعض الدول الأوروبية التي تساعد» إسرائيل «من إثارة غضب المسلمين». وكانت إيران رحبت بهجوم حماس، لكنها نفت أي انخراط لها فيه. واتّهم البيت الأبيض إيران بـ«تسهيل» الهجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس. وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة مروحة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات تمويل حماس ومصادر دعمها في إيران.
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