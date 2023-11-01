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الأردن يــقـــرر اسـتــدعــاء سـفـيـره من إسرائيل ((فورا))

11/1/2023 7:29:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عمان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬قرر‭ ‬استدعاء‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬فورا‮»‬‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستعرة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬تقتل‭ ‬الأبرياء‭ ‬وتسبب‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬قرر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي،‭ ‬اليوم‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬استدعاء‭ ‬السفير‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬فوراً،‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬الأردن‭ ‬الرافض‭ ‬والمدين‭ ‬للحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستعرة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬تقتل‭ ‬الأبرياء،‭ ‬وتسبب‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬وتحمل‭ ‬احتمالات‭ ‬خطرة‭ ‬لتوسعها،‭ ‬ما‭ ‬سيهدد‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭ ‬والأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الصفدي‭ ‬وجه‭ ‬الدائرة‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بإبلاغ‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بعدم‭ ‬إعادة‭ ‬سفيرها‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬غادر‭ ‬المملكة‭ ‬سابقا‮»‬‭. ‬ووفق‭ ‬البيان‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الصفدي‭ ‬بيّن‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬السفراء‭ ‬ستكون‭ ‬مرتبطة‭ ‬بوقف‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ووقف‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تسببها‭ ‬وكل‭ ‬وإجراءاتها‭ ‬التي‭ ‬تحرم‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والدواء‭ ‬وحقهم‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬الآمن‭ ‬والمستقر‭ ‬على‭ ‬ترابهم‭ ‬الوطني‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬الصفدي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأردن‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وحماية‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬تبعاتها‭ ‬ومن‭ ‬أثرها‭ ‬الكارثي‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬المنطقة‭ ‬وحقها‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬الشامل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬الدولة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وذات‭ ‬السيادة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬للعام‭ ‬1967‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬كل‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬ودولها‮»‬‭. ‬

ويشهد‭ ‬الأردن،‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬معاهدة‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬عام‭ ‬1994،‭ ‬أنهت‭ ‬عقودا‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الحرب،‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬مظاهرات‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬وأكد‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والعمل‭ ‬نحو‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬فورية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬دون‭ ‬انقطاع،‭ ‬وتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬الساعية‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفق‭ ‬سياسي‮»‬‭. ‬

وبدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬الجمعة‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬عملياتها‭ ‬البرّية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المدمّر‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬26‭ ‬يوما‭ ‬8796‭ ‬شخصا،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬بينهم‭ ‬3648‭ ‬طفلا‭ ‬و2290‭ ‬امرأة،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

وقتل‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬شنّ‭ ‬حماس‭ ‬هجومها،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬احتجزت‭ ‬خلاله‭ ‬حماس‭ ‬240‭ ‬رهينة،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

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