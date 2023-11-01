انقطاع ((كامل)) لخدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القدس المحتلة – الوكالات: أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل» فجر أمس أنّ كلّ خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية والخلوية «انقطعت بالكامل» في قطاع غزة الذي تفرض إسرائيل حصارا مطبقا عليه.
وأفادت الشركة في بيان: «نأسف لإعلان انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى».
وأكدت منظمة «نت بلوكس» لمراقبة الشبكات أن «قطاع غزة يشهد انقطاعا جديدا للإنترنت ينعكس بشكل كبير على شركة بالتل»، ما يؤدي إلى «انقطاع كامل للاتصالات بالنسبة إلى معظم سكان» القطاع.
وكان صحفي في وكالة فرانس برس في غزة قد أكد هذا الانقطاع موضحا أن بإمكانه الدخول إلى شبكة اتصالات بفضل شريحة هاتف نقال (سيم كارد) دولية.
وقال صحفي آخر في وكالة فرانس برس في القطاع: «وحدها أرقام الهاتف الجوال الإسرائيلية والمصرية يمكن استخدامها في رفح». والأسبوع الماضي انقطعت شبكة الإنترنت والهاتف بشكل كامل قبل أن تعود مجدداً يوم السبت.
ويومها، اتّهمت الحكومة التابعة لحركة حماس إسرائيل بالسعي إلى فصل القطاع عن العالم الخارجي من أجل «ارتكاب مجازر» فيه.
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