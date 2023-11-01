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انقطاع ((كامل)) لخدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة

11/1/2023 7:29:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬بالتل‮»‬‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬كلّ‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬والاتصالات‭ ‬الهاتفية‭ ‬والخلوية‭ ‬‮«‬انقطعت‭ ‬بالكامل‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تفرض‭ ‬إسرائيل‭ ‬حصارا‭ ‬مطبقا‭ ‬عليه‭. ‬

وأفادت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬نأسف‭ ‬لإعلان‭ ‬انقطاع‭ ‬كامل‭ ‬لكافة‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والإنترنت‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬تعرض‭ ‬المسارات‭ ‬الدولية‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬وصلها‭ ‬سابقاً‭ ‬للفصل‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬نت‭ ‬بلوكس‮»‬‭ ‬لمراقبة‭ ‬الشبكات‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يشهد‭ ‬انقطاعا‭ ‬جديدا‭ ‬للإنترنت‭ ‬ينعكس‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬بالتل‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬انقطاع‭ ‬كامل‭ ‬للاتصالات‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬معظم‭ ‬سكان‮»‬‭ ‬القطاع‭. ‬

وكان‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬هذا‭ ‬الانقطاع‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬بإمكانه‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬شبكة‭ ‬اتصالات‭ ‬بفضل‭ ‬شريحة‭ ‬هاتف‭ ‬نقال‭ (‬سيم‭ ‬كارد‭) ‬دولية‭. ‬

وقال‭ ‬صحفي‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭: ‬‮«‬وحدها‭ ‬أرقام‭ ‬الهاتف‭ ‬الجوال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والمصرية‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬رفح‮»‬‭. ‬والأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬انقطعت‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬والهاتف‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬مجدداً‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬

ويومها،‭ ‬اتّهمت‭ ‬الحكومة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالسعي‭ ‬إلى‭ ‬فصل‭ ‬القطاع‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬ارتكاب‭ ‬مجازر‮»‬‭ ‬فيه‭.‬

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