دعوى أمام المحكمة الجنائية في ((جرائم حرب)) إسـرائـيـليـة بـحـق صـحـفـيـيـن فـي حـرب غـزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬رفعت‭ ‬دعوى‭ ‬أمام‭

‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬ارتكاب‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬بحق‭ ‬صحفيين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬واسرائيل‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للمنظمة‭ ‬‮«‬قدّمت‭ ‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬شكوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بجرائم‭ ‬حرب‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬تتضمّن‭ ‬تفاصيل‭ ‬حالات‭ ‬تسعة‭ ‬صحفيين‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬واثنين‭ ‬أصيبا‭ ‬أثناء‭ ‬ممارسة‭ ‬عملهم‮»‬‭. ‬

تتعلق‭ ‬هذه‭ ‬الدعوى‭ ‬‮«‬بثمانية‭ ‬صحفيين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وصحفي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬اكتوبر‭ ‬اثناء‭ ‬تغطيته‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬الكيبوتز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬فيه‮»‬‭. ‬تشير‭ ‬الدعوى‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬التدمير‭ ‬المتعمد،‭ ‬الكلي‭ ‬او‭ ‬الجزئي،‭ ‬لمكاتب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلامية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬كريستوف‭ ‬دولوار‭ ‬سكرتير‭ ‬المنظمة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حجم‭ ‬وخطورة‭ ‬وتكرار‭ ‬الجرائم‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الصحافيين‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يستدعي‭ ‬تحقيقا‭ ‬ذات‭ ‬أولوية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المدعية‭ ‬العامة‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭. ‬نحن‭ ‬نطالب‭ ‬بذلك‭ ‬منذ‭ ‬2018‭. ‬وتثبت‭ ‬الأحداث‭ ‬المأساوية‭ ‬الجارية‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬لحصول‭ ‬تعبئة‮»‬‭. ‬

والمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تلجأ‭ ‬اليها‭ ‬الدول‭ ‬او‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أو‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬نفسه،‭ ‬غير‭ ‬ملزمة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭. ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬لمراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود،‭ ‬قتل‭ ‬34‭ ‬صحفيا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬بينهم‭ ‬12‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭ ‬أثناء‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ (‬عشرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وواحد‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬وواحد‭ ‬في‭ ‬لبنان‭). ‬

بشأن‭ ‬لبنان‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬دولة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬تدرس‭ ‬احتمال‭ ‬رفع‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬أمام‭ ‬هيئات‭ ‬قضائية‭ ‬أخرى‭ ‬مختصة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أحصت‭ ‬لجنة‭ ‬حماية‭ ‬الصحافيين‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬مقتل‭ ‬31‭ ‬صحفيا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬اكتوبر‭ ‬بينهم‭ ‬26‭ ‬فلسطينيا‭ ‬واربعة‭ ‬اسرائيليين‭ ‬ولبناني‭. ‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬لجنة‭ ‬حماية‭ ‬الصحافيين‭ ‬التي‭ ‬تحصي‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬وعلى‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الى‭ ‬ثمانية‭ ‬جرحى‭ ‬وتسعة‭ ‬صحفيين‭ ‬مفقودين‭ ‬أو‭ ‬محتجزين‭. ‬هذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصحفيين‭ ‬الذين‭ ‬يغطون‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭ ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬حماية‭ ‬الصحفيين‭ ‬عام‭ ‬1992،‭ ‬بحسب‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭.‬