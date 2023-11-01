الجولة الثالثة من دوري زين لكرة السلةالنويدرات يمتلك الأفضلية أمام جاره سترة

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقام اليوم الخميس مباراة واحدة على صالة اتحاد السلة بأم الحصم تجمع بين فريقي النويدرات وسترة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، وتأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
ويمتلك النويدرات الأفضلية أمام جاره سترة، ورغم ان لقاءات الفريقين دائما ما تتسم بالندية والاثارة نظرا إلى التنافس المستمر بين الجارين فإن المعطيات هذه المرة ترجح كفة النويدرات لتحقيق فوزه الثاني في بطولة الدوري، بعد فوزه على الأهلي في الجولة الأولى الذي فجر مفاجأة مدوية.
ويسعى النويدرات إلى حصد نقاط الفوز على منافسه وهو مرشح لذلك لوجود عناصر محلية مميزة من اللاعبين أبناء النادي بالإضافة إلى اللاعبين القادمين من نادي المنامة على سبيل الاعارة هما نادر شاكر وعمار محمد الى جانب وجود المحترفين الأجانب.
في المقابل يشارك فريق سترة بلاعبين شباب بمعدل أعمار لا يتجاوز 20 سنة، كما يفتقد الفريق وجود المحترفين الأجانب رغم الحاجة الملحة وطلب المدرب لتوفير محترف واحد على الأقل، ولذلك يعد فريق سترة ومعه سماهيج ومدينة عيسى من الفرق التي تشارك وتنافس على الهروب من مؤخرة الترتيب، وليس بإمكانها فعل أي شيء آخر في ظل هذه الأوضاع.
ويقود النويدرات المدرب الوطني جعفر راشد الذي يطمح مع المجموعة إلى ان يحقق أكثر من مفاجأة وينافس بقوة على التأهل الى الدورة السداسية، وكان النويدرات قد فاز على الأهلي وخسر أمام النجمة، لكن في المجمل الفريق يقدم مستويات جيدة ويستطيع الاستمرار وإحراج الفرق.
في الجانب الآخر يقود سترة المدرب الوطني حسين الجزيري، ويقود فريقه بدون ضغوط ويدفع بالشباب ويشجعهم على اللعب الرجولي وتقديم المستوى المشرف دون التفكير في النتيجة، ويحاول بقدر المستطاع ان يسهم في تطوير قدرات اللاعبين لتحقيق الهدف المنشود وهو بناء فريق للمستقبل.
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