الجولة الثالثة من دوري زين لكرة السلةالنويدرات يمتلك الأفضلية أمام جاره سترة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









تقام‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬النويدرات‭ ‬وسترة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬وتأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

ويمتلك‭ ‬النويدرات‭ ‬الأفضلية‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬سترة،‭ ‬ورغم‭ ‬ان‭ ‬لقاءات‭ ‬الفريقين‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تتسم‭ ‬بالندية‭ ‬والاثارة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬التنافس‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الجارين‭ ‬فإن‭ ‬المعطيات‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬ترجح‭ ‬كفة‭ ‬النويدرات‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬الذي‭ ‬فجر‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوية‭.‬

ويسعى‭ ‬النويدرات‭ ‬إلى‭ ‬حصد‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬وهو‭ ‬مرشح‭ ‬لذلك‭ ‬لوجود‭ ‬عناصر‭ ‬محلية‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاعارة‭ ‬هما‭ ‬نادر‭ ‬شاكر‭ ‬وعمار‭ ‬محمد‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬وجود‭ ‬المحترفين‭ ‬الأجانب‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬يشارك‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬بلاعبين‭ ‬شباب‭ ‬بمعدل‭ ‬أعمار‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬كما‭ ‬يفتقد‭ ‬الفريق‭ ‬وجود‭ ‬المحترفين‭ ‬الأجانب‭ ‬رغم‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬وطلب‭ ‬المدرب‭ ‬لتوفير‭ ‬محترف‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ولذلك‭ ‬يعد‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬ومعه‭ ‬سماهيج‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬وتنافس‭ ‬على‭ ‬الهروب‭ ‬من‭ ‬مؤخرة‭ ‬الترتيب،‭ ‬وليس‭ ‬بإمكانها‭ ‬فعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭.‬

ويقود‭ ‬النويدرات‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬جعفر‭ ‬راشد‭ ‬الذي‭ ‬يطمح‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬يحقق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مفاجأة‭ ‬وينافس‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬وكان‭ ‬النويدرات‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬النجمة،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬الفريق‭ ‬يقدم‭ ‬مستويات‭ ‬جيدة‭ ‬ويستطيع‭ ‬الاستمرار‭ ‬وإحراج‭ ‬الفرق‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يقود‭ ‬سترة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬الجزيري،‭ ‬ويقود‭ ‬فريقه‭ ‬بدون‭ ‬ضغوط‭ ‬ويدفع‭ ‬بالشباب‭ ‬ويشجعهم‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬الرجولي‭ ‬وتقديم‭ ‬المستوى‭ ‬المشرف‭ ‬دون‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬ويحاول‭ ‬بقدر‭ ‬المستطاع‭ ‬ان‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬وهو‭ ‬بناء‭ ‬فريق‭ ‬للمستقبل‭.‬