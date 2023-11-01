العربي الكويتي يصل السبت لملاقاة الرفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن فريق العربي الكويتي أن يوم السبت المقبل سيكون موعد وصوله إلى مملكة البحرين وذلك استعدادًا لملاقاة فريق الرفاع يوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وبحسب المعلومات المتاحة فإن العربي الكويتي قد استعاد عددًا من لاعبيه الذين غابوا في الفترة الماضية بسبب الإصابة والإيقاف وهم سليمان عبدالغفور، سلمان العوضي، سلطان العنزي والسنغالي مامادو والنيجيري ايبولا.
ويحتل العربي الكويتي المركز الثالث برصيد (4 نقاط) بفارق الأهداف عن الزوراء، فيما ممثل الكرة البحرينية فريق الرفاع يتصدر ترتيب المجموعة برصيد (7 نقاط) من انتصارين وتعادل، حيث انتصر في مباراته الأخيرة على العربي الكويتي في أرضه وبين جمهوره بثلاثة أهداف دون رد.
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