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العربي الكويتي يصل السبت لملاقاة الرفاع

11/1/2023 7:29:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬فريق‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬سيكون‭ ‬موعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادًا‭ ‬لملاقاة‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وبحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬المتاحة‭ ‬فإن‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬قد‭ ‬استعاد‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬الذين‭ ‬غابوا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬والإيقاف‭ ‬وهم‭ ‬سليمان‭ ‬عبدالغفور،‭ ‬سلمان‭ ‬العوضي،‭ ‬سلطان‭ ‬العنزي‭ ‬والسنغالي‭ ‬مامادو‭ ‬والنيجيري‭ ‬ايبولا‭.‬

ويحتل‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الزوراء،‭ ‬فيما‭ ‬ممثل‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬يتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وتعادل،‭ ‬حيث‭ ‬انتصر‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

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