الأهلي يكسب والنبيه صالح يستعرض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي ميرزا
تصوير - عبد الأمير السلاطنة
كسب فريق الأهلي لقاء الجولة الثانية من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة على حساب فريق التضامن المجموعة (ب) بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-11، 25-19، 25-18، في اللقاء الذي أداره الدوليان علي عبد الحميد(أول) وأحمد القيم (ثان) جمعهما في صالة عيسى بن راشد في الرفاع ليرفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط وبقي التضامن بدون رصيد بخسارتين.
كان الشوط الأول مسرحا لإضاعة الإرسال خاصة من التضامن الذي عاد في الشوط الثاني وبرز منه أحمد عبد الله وكان ندا لمنافسه الأهلي الذي كثف الضرب الهجومي من مركز 3 عن طريق حسن الشاخوري ومحمد حبيب، وتراجع مردود التضامن في الشوط الثالث إزاء سيطرة الأهلي.
وفي المباراة الثانية حقق النبيه صالح فوزه الثاني المستحق على أقرب منافسيه فريق البسيتين ضمن المجموعة (أ) بثلاثة أشواط نظيفة 25-18، 25-18، 25-19، في المواجهة التي أدارها الدوليان علي مكي الشيخ (أول) وجعفر إبراهيم (ثان)، ليرفع النبيه صالح رصيده إلى ست نقاط وتوقف رصيد البسيتين عند ثلاث نقاط.
ودانت الأفضلية في المباراة لرفاق حسين عاشور كابتن النبيه صالح الذي ظهر أكثر تنظيما وأداء واستعراضا، وقطع حائط صده الماء والهواء عن ضاربي البسيتين الذين قدم لاعبه أداء غير متوقع ساءت فيه الكرة الأولى وغابت الحلول الهجومية، وشهدت المباراة مشاركة النيجيري أويديبو صفوف فريق النبيه صالح وسجل حضوره الهجومي.
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