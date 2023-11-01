الأهلي يكسب والنبيه صالح يستعرض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا

تصوير‭ - ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬السلاطنة





كسب‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭) ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25-11،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭(‬أول‭) ‬وأحمد‭ ‬القيم‭ (‬ثان‭) ‬جمعهما‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬ليرفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬وبقي‭ ‬التضامن‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬بخسارتين‭.‬

كان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬مسرحا‭ ‬لإضاعة‭ ‬الإرسال‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬التضامن‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وبرز‭ ‬منه‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬وكان‭ ‬ندا‭ ‬لمنافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬كثف‭ ‬الضرب‭ ‬الهجومي‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حسن‭ ‬الشاخوري‭ ‬ومحمد‭ ‬حبيب،‭ ‬وتراجع‭ ‬مردود‭ ‬التضامن‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬إزاء‭ ‬سيطرة‭ ‬الأهلي‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬حقق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25-18،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أدارها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ (‬أول‭) ‬وجعفر‭ ‬إبراهيم‭ (‬ثان‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬البسيتين‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭.‬

ودانت‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬لرفاق‭ ‬حسين‭ ‬عاشور‭ ‬كابتن‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬أكثر‭ ‬تنظيما‭ ‬وأداء‭ ‬واستعراضا،‭ ‬وقطع‭ ‬حائط‭ ‬صده‭ ‬الماء‭ ‬والهواء‭ ‬عن‭ ‬ضاربي‭ ‬البسيتين‭ ‬الذين‭ ‬قدم‭ ‬لاعبه‭ ‬أداء‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬ساءت‭ ‬فيه‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬وغابت‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬مشاركة‭ ‬النيجيري‭ ‬أويديبو‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬وسجل‭ ‬حضوره‭ ‬الهجومي‭.‬