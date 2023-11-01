علي عيد في قلعة الملك الشرقاوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده الرسمي مع لاعب منتخبنا لكرة اليد علي عيد، لتمثيل صفوفه في البطولة الآسيوية 26 للأندية أبطال الدوري التي ستحتضنها دولة الكويت خلال الفترة 17 - 26 نوفمبر الجاري.
ونجح الشارقة في استعارة علي عيد من نادي الترجي السعودي الذي يلعب معه بدءًا من الموسم الرياضي الجاري، ومن المتوقع أن ينخرط اللاعب في تدريبات الفريق سريعًا من أجل الاستعداد للبطولة الآسيوية، حيث أوقعت القرعة فريق الشارقة في المجموعة الثانية بجانب كل من القادسية الكويتي «مستضيف البطولة»، العربي القطري، الجيش العراقي، صيدا اللبناني وساي الهندي، فيما المجموعة الأولى تضم كلا من الكويت الكويتي، النجمة البحريني، الخليج السعودي، الغرافة القطري، الصلاح الفلسطيني وجولدن الهندي.
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