علي عيد في قلعة الملك الشرقاوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬تعاقده‭ ‬الرسمي‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬لتمثيل‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬26‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬17‭ - ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ونجح‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬استعارة‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الترجي‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬معه‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجاري،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينخرط‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬سريعًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬حيث‭ ‬أوقعت‭ ‬القرعة‭ ‬فريق‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بجانب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬‮«‬مستضيف‭ ‬البطولة‮»‬،‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي،‭ ‬صيدا‭ ‬اللبناني‭ ‬وساي‭ ‬الهندي،‭ ‬فيما‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬تضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬النجمة‭ ‬البحريني،‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي،‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري،‭ ‬الصلاح‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وجولدن‭ ‬الهندي‭.‬