قلالي والاتفاق إلى دور الـ16 لـ((أغلى الكؤوس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد





افتتحت‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬فاز‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/0‭)‬،‭ ‬وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬قلالي‭ ‬ادريانو‭ ‬سواريز،‭ ‬وبذلك‭ ‬تأهل‭ ‬قلالي‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬ويواجه‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬نجح‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬عبور‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ (‬3/2‭) ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‮

‬‭(‬1/1‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬تقدم‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حامد‭ ‬اسوكو‭ ‬وعادل‭ ‬الاتفاق‭ ‬النتيجة‭ ‬عبر‭ ‬لاعبه‭ ‬موسزز‭ ‬اجو،‭ ‬وبذلك‭ ‬حجز‭ ‬الاتفاق‭ ‬مقعده‭ ‬بدور‭ ‬الـ16‭ ‬ويلتقي‭ ‬الحد‭.‬

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬مباراتان‭ ‬لحساب‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬يواجه‭ ‬البديع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الرفاع،‭ ‬والتضامن‭ ‬يلتقي‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز‭.‬