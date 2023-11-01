قلالي والاتفاق إلى دور الـ16 لـ((أغلى الكؤوس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
افتتحت مساء الأربعاء منافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم بإقامة مباراتين.
في المباراة الأولى التي جمعتهما على ملعب نادي النجمة، فاز قلالي على نظيره البحرين بنتيجة (1/0)، وأحرز هدف قلالي ادريانو سواريز، وبذلك تأهل قلالي لدور الـ16 ويواجه على إثرها فريق المحرق.
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على ملعب مدينة حمد، نجح الاتفاق في عبور اتحاد الريف بركلات الجزاء (3/2) بعد التعادل في الوقت الأصلي
(1/1)، إذ تقدم اتحاد الريف عن طريق حامد اسوكو وعادل الاتفاق النتيجة عبر لاعبه موسزز اجو، وبذلك حجز الاتفاق مقعده بدور الـ16 ويلتقي الحد.
وتقام اليوم مباراتان لحساب الدور التمهيدي في تمام الساعة 7 مساءً، أم الحصم يواجه البديع على ملعب الرفاع، والتضامن يلتقي «حامل اللقب» فريق الحالة على استاد النادي الأهلي بالماحوز.
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