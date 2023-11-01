Thursday, 02 November 2023 06:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خسارة المنتخب الرديف أمام البحرين

11/1/2023 7:29:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة

تلقى‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وجاءت‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬100‭/‬80‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬30/11‭)‬،‭ (‬21/25‭)‬،‭ (‬32/20‭)‬،‭ (‬17/24‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭.‬

MENAFN01112023000055011008ID1107355255

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث