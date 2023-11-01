خسارة المنتخب الرديف أمام البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
تلقى المنتخب الرديف الخسارة الثانية على التوالي في الدوري وجاءت أمام فريق البحرين بنتيجة 100/80 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في انطلاق مباريات الجولة الثالثة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
وجاءت نتائج الفترات: (30/11)، (21/25)، (32/20)، (17/24)، وكان المنتخب الرديف قد خسر في الجولة الثانية أمام المحرق مقابل فوز واحد حققه في الجولة الأولى على حساب فريق مدينة عيسى.
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