خسارة المنتخب الرديف أمام البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة

تلقى‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وجاءت‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬100‭/‬80‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬30/11‭)‬،‭ (‬21/25‭)‬،‭ (‬32/20‭)‬،‭ (‬17/24‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭.‬