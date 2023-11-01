ديميتروف يثأر من مدفيديف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬ثأر‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬من‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثاً‭ ‬عالمياً‭ ‬عندما‭ ‬تغلّب‭ ‬عليه‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬4-7‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬7-2‭) ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لدورة‭ ‬باريس‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭.‬

ورد‭ ‬ديميتروف‭ ‬الاعتبار‭ ‬لخسارته‭ ‬أمام‭ ‬الروسي‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و2‭-‬6‭ ‬و4‭-‬6‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬فيينا‭ ‬الدولية‭.‬

ولحق‭ ‬مدفيديف‭ ‬الذي‭ ‬أعفي‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المصنفين‭ ‬الثمانية‭ ‬الأوائل،‭ ‬بالإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثاني‭ ‬عالمياً‭ ‬والذي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬الروسي‭ ‬الآخر‭ ‬رومان‭ ‬سافيولين‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و4‭-‬6‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وبكّر‭ ‬ديميتروف‭ ‬بكسر‭ ‬إرسال‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬حيث‭ ‬تقدّم‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬لكن‭ ‬مدفيديف‭ ‬ردّ‭ ‬التحية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬مقلصاً‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬2‭-‬3،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬البلغاري‭ ‬ردّ‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬متقدّماً‭ ‬4‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6‭-‬3‭.‬

ونجح‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬ديميتروف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وتقدم‭ ‬4‭-‬2،‭ ‬لكن‭ ‬الأخير‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬4‭-‬5‭ ‬بعدما‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬ثم‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬5‭-‬5‭.‬

وألقى‭ ‬الروسي‭ ‬المعروف‭ ‬بتقلب‭ ‬مزاجه،‭ ‬بمضربه‭ ‬عقب‭ ‬الشوط‭ ‬العاشر‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬استيائه،‭ ‬فقوبل‭ ‬بصفارات‭ ‬الاستهجان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجماهير‭.‬

وتوجّه‭ ‬مدفيديف‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬لن‭ ‬ألعب‭ ‬عندما‭ ‬يطلقون‭ ‬الصافرات‮»‬،‭ ‬وردّ‭ ‬عليه‭ ‬الأخير‭ ‬‮«‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬للعب‭. ‬كلما‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬اللعب،‭ ‬زادت‭ ‬عصبيتهم،‭ ‬زادت‭ ‬صافرتهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬مدفيديف‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬أغبياء‭! ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يطلقوا‭ ‬الصافرة،‭ ‬سألعب‭!‬‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوجّه‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬اسمعوا‭ (‬لا‭) ‬تصفّروا،‭ ‬أنا‭ ‬ألعب‭ ‬يا‭ ‬شباب،‭ ‬لكن‭ ‬أغلقوا‭ ‬أفواهكم،‭ ‬حسنًا‭!‬‮«‬

وأضاف‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬الدورة‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬لا‭ ‬ألعب‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭! ‬لم‭ ‬أفعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬لأجعلهم‭ ‬يصفرون‭ ‬في‭ ‬وجهي‮»‬‭. ‬ودفع‭ ‬مدفيديف‭ ‬الثمن‭ ‬بتلقيه‭ ‬إنذاراً‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬بسبب‭ ‬نفاد‭ ‬الوقت‭.‬

وواصل‭ ‬مدفيديف‭ ‬غضبه‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬وأشار‭ ‬إليهم‭ ‬بالإصبع‭ ‬الأوسط‭ ‬لدى‭ ‬مغادرته‭ ‬الملعب‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬قال‭ ‬الروسي‭ ‬إنه‭ ‬ببساطة‭ ‬‮«‬نظر‭ ‬إلى‭ ‬أظافره‮»‬‭.‬

وحسم‭ ‬مدفيديف‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬بعد‭ ‬كسبه‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬7‭-‬4‭.‬

وتخلّف‭ ‬مدفيديف‭ ‬2‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬الحاسمة‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬إرساله‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السادس،‭ ‬لكنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬وفرض‭ ‬التعادل‭ ‬5‭-‬5‭ ‬بعدما‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬البلغاري‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع،‭ ‬ثم‭ ‬6‭-‬6‭ ‬فلجأ‭ ‬اللاعبان‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭ ‬كانت‭ ‬الكلمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬فيه‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬لديميتروف‭ ‬7‭-‬2‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬لديميتروف‭ ‬على‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وللمفارقة‭ ‬فان‭ ‬البلغاري‭ ‬يتغلب‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬بعدما‭ ‬يخسر‭ ‬أمامه‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬متتالية‭.‬

وكان‭ ‬ديميتروف‭ ‬البادئ‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬كوينز‭ ‬البريطانية‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬وردّ‭ ‬الروسي‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬واشنطن‭ ‬2017‭ ‬ونصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬2019‭ ‬وثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الأميركية‭ ‬2021‭.‬

وحقق‭ ‬البلغاري‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬إنديان‭ ‬ويلز‭ ‬الاميركية‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬أمام‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬فيينا‭ ‬2022‭ ‬ونصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬روتردام‭ ‬وثمن‭ ‬نهائي‭ ‬فيينا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ويلتقي‭ ‬ديميتروف‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬ألكسندر‭ ‬بوبليك‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أطاح‭ ‬بالأمريكي‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافو‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتغلب‭ ‬على‭ ‬التشيلي‭ ‬نيكولاس‭ ‬خارِّي‭ ‬في‭ ‬الثاني‭.‬



