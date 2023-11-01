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بيغولا تفوز على سابالينكا وتبلغ نصف النهائي

11/1/2023 7:29:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كانكون‭ (‬المكسيك‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغت‭ ‬الأمريكية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬لموسم‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬المكسيكية،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً،‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

وحققت‭ ‬بيغولا،‭ ‬المصنفة‭ ‬خامسة‭ ‬عالمياً،‭ ‬فوزها‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬لترتقي‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬باكالار‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬ضمنت‭ ‬أيضاً‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ربياكينا‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬اليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬سكّاري‭ ‬الثامنة‭ ‬6‭-‬0‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬4-7‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬7-2‭). ‬

وعانت‭ ‬سابالينكا‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬للفوز‭ ‬بإرسالها‭ ‬الذي‭ ‬خسرته‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬كما‭ ‬ارتكبت‭ ‬33‭ ‬خطأ‭ ‬مباشراً،‭ ‬ولكنها‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬انقاذ‭ ‬6‭ ‬كرات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستسلم‭ ‬أمام‭ ‬بيغولا‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬فوزها‭ ‬الاول‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مواجهة‭ ‬بينهما‭.‬

قالت‭ ‬بيغولا‭ ‬البالغة‭ ‬29‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالراحة‭ ‬أكثر‭ ‬عندما‭ ‬اواجه‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبات‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬اشعر‭ ‬بالثقة‭ ‬أكثر‭.‬‮«‬

وتابعت‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أبالغ‭ ‬في‭ ‬الأمر‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى،‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬متوترة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الذهنية‭. ‬كانت‭ ‬تراودني‭ ‬بعض‭ ‬الافكار،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬هل‭ ‬أستحق‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة؟‮«‬‭.‬

ولم‭ ‬تخسر‭ ‬سابالينكا‭ ‬التي‭ ‬عليها‭ ‬أيضا‭ ‬ان‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬صدارتها‭ ‬لترتيب‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬بمواجهة‭ ‬وصيفتها‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬تشيتومال‮»‬،‭ ‬حظوظها‭ ‬ببلوغ‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬حيث‭ ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬تفوز‭ ‬على‭ ‬ريباكينا‭ ‬الخميس‭.‬

ومرة‭ ‬جديدة،‭ ‬انتقدت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬سوء‭ ‬ارضية‭ ‬الملعب‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬المنافسات‭ ‬معتبرة‭ ‬انه‭ ‬غير‭ ‬جدير‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

قالت‭: ‬‮«‬النتوءات‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬بها،‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ارتداد‭ ‬الكرة‭ ‬سيساعدنا‭ ‬أم‭ ‬سيزعزع‭ ‬استقرارنا‮»‬‭.‬

وينصّ‭ ‬نظام‭ ‬الدورة‭ ‬المقامة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬صلبة‭ ‬والبالغة‭ ‬قيمة‭ ‬جوائزها‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬اللاعبات‭ ‬الثماني‭ ‬على‭ ‬مجموعتين‭ ‬تحدّدان‭ ‬المتأهلات‭ ‬الأربع‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الأحد‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

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