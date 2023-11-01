بيغولا تفوز على سابالينكا وتبلغ نصف النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كانكون (المكسيك) – (أ ف ب): بلغت الأمريكية جيسيكا بيغولا الدور نصف النهائي من دورة دبليو تي ايه الختامية لموسم كرة المضرب في كانكون المكسيكية، بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً، 6-4 و6-3.
وحققت بيغولا، المصنفة خامسة عالمياً، فوزها الثاني توالياً لترتقي إلى صدارة مجموعة «باكالار»، كما ضمنت أيضاً المركز الاول قبل المباراة الاخيرة، بعد فوز الكازاخستانية إيلينا ربياكينا الرابعة على اليونانية ماريا سكّاري الثامنة 6-0 و6-7 (4-7) و7-6 (7-2).
وعانت سابالينكا (25 عاماً) للفوز بإرسالها الذي خسرته خمس مرات، كما ارتكبت 33 خطأ مباشراً، ولكنها نجحت في انقاذ 6 كرات قبل أن تستسلم أمام بيغولا التي حققت فوزها الاول عليها منذ عام 2020 في أول مواجهة بينهما.
قالت بيغولا البالغة 29 عاماً: «أشعر بالراحة أكثر عندما اواجه أفضل اللاعبات هذا العام، اشعر بالثقة أكثر.«
وتابعت: «أنا لا أبالغ في الأمر. في العام الماضي عندما وصلت إلى المراكز الخمسة الأولى، أعتقد أنني كنت متوترة من الناحية الذهنية. كانت تراودني بعض الافكار، على غرار هل أستحق أن أكون جزءًا من هذه المجموعة؟«.
ولم تخسر سابالينكا التي عليها أيضا ان تدافع عن صدارتها لترتيب اللاعبات المحترفات بمواجهة وصيفتها البولندية إيغا شفيونتيك التي تخوض منافسات المجموعة الثانية «تشيتومال»، حظوظها ببلوغ المربع الذهبي حيث يكفي أن تفوز على ريباكينا الخميس.
ومرة جديدة، انتقدت البيلاروسية سوء ارضية الملعب حيث تقام المنافسات معتبرة انه غير جدير بمثل هذه البطولة.
قالت: «النتوءات في الملعب لا يمكن التنبؤ بها، لا نعرف ما إذا كان ارتداد الكرة سيساعدنا أم سيزعزع استقرارنا».
وينصّ نظام الدورة المقامة على أرض صلبة والبالغة قيمة جوائزها 9 ملايين دولار أمريكي، على توزيع اللاعبات الثماني على مجموعتين تحدّدان المتأهلات الأربع إلى نصف النهائي، فيما تقام المباراة النهائية الأحد 5 نوفمبر المقبل.
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