ويمبانياما يقود سبيرز إلى فوز مشوّق على صنز

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): قاد الموهبة الصاعدة الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريقه سان أنتونيو سبيرز للفوز على فينيكس صنز ونجمه كيفن دورانت بفارق نقطة 115-114 في نهاية مباراة جنونية، الثلاثاء ضمن دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين «أن بي ايه».
وسجل ويمبانياما 18 نقطة وأضاف إليها 8 متابعات و4 صدات ليقود فريقه إلى انتصاره الأول خارج الديار في مسيرته الفتيّة في أن بي ايه، بعد قدومه إلى صفوف سبيرز كالخيار الاول في الـ«درافت» في يونيو.
ويحتل سبيرز المركز التاسع في المنطقة الغربية برصيد فوزين وهزيمتين، متقدما على صنز العاشر مع السجل نفسه.
«نحن مستمرون في التعلم»
قال الفرنسي البالغ 19 عاما والفارع الطول (2.24م) «لم تكن أفضل مباراة لنا. نحن مستمرون في التعلم».
وعن المواجهة التي جمعته مع دورانت (35 عاماً) المتوج بلقب الدوري مرتين عامي 2017 و2018
«(كيه دي) إنه كما اشاهده أمام التلفاز! كما كنت أتخليه في مباراتي الأولى. كنت اتخذ من هؤلاء اللاعبين مثلي الاعلى منذ عشر سنوات».
وأضاف «يجب أن استجمع قواي لأنهم يريدون الوقوف في وجهي خلال المباريات. إن كانوا مثلي الاعلى أم لا فيجب عليّ التفوق عليهم».
انقلبت المواجهة المثيرة في فينيكس رأساً على عقب أمام سان أنتونيو في الربع الرابع، حين سجل الفريق الضيف 33 نقطة مقابل 19 للمضيف.
وتخلف سبيرز بفارق 20 نقطة في بداية الربع الثالث، إلا انه عاد إلى أجواء اللقاء قبل أن يدّق ويمبانياما جرس الانذار في الربع الاخير حيث نجح في الصد مرتين وقلّص الفارق إلى 3 نقاط قبل 49 ثانية من صافرة النهاية.
وتابع ويمبانياما تألقه، فسجل سلة ساحقة أمام لاعب الارتكاز درو يوبانكس بعدما كان تجاوز دورانت عند خط الرميات الثلاثية، جعلت الفارق يتقلص إلى نقطة وذلك قبل 7 ثوانٍ من النهاية.
وخطف كيلدون جونسون، أفضل مسجل في صفوف سبيرز مع 27 نقطة، سلة الفوز بعدما انتزع الكرة من بين يدي دورانت (26 نقطة)، ليتقدم سبيرز في المباراة للمرة الاولى قبل ثانيتين من النهاية. ورغم المحاولة الاخيرة لدورانت، إلا ان سبيرز عاد بفوز ثمين من ملعب «فوتبرينت سنتر» في فينيكس.
واثنى غريغ بوبوفيتش المدرب الاسطوري لسبيرز، بعد يومين من خسارة قاسية أمام لوس أنجلوس كليبرز بفارق 40 نقطة، على أداء لاعبيه قائلاً «لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء، لكن اللعبة تفرض علينا ذلك. مثل جميع الفرق. واصلنا اللعب، وهذه هي قوة هذه المجموعة وأنا فخور بها».
من ناحيته، أعرب دورانت عن أسفه لخسارة الكرة الحاسمة أمام جونسون ما كلّف صنز الفوز في النهاية، قائلا «لقد حدث الأمر بسرعة كبيرة. كان يجب أن أتمسك بها (الكرة)».
ويملك صنز فرصة الثأر من سبيرز عندما يستضيفه مجددا على أرضه الخميس.
الأضواء على هاردن
في لوس أنجلوس، فاز كليبرز على أورلاندو ماجيك 118-102، في مباراة سُلطت خلالها الأضواء على الوافد الجديد جيمس هاردن المنتقل من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز حيث شوهد وهو يقابل رفاقه الجدد في كليبرز في غرفة تبديل الملابس قبل المواجهة المنتظرة.
وبرز في كليبرز بول جورج الذي سجل 27 نقطة، فيما ساهم راسل وستبروك بـ 18 نقطة والثنائي نورمان باول وناهشون هايلاند بـ17.
وهو الفوز الثالث لكليبرز في 4 مباريات ليحتل المركز الثالث في المنطقة الغربية، فيما مُني ماجيك صاحب المركز السابع في المنطقة الشرقية بخسارته الثانية مقابل فوزين.
وعند الخاسر، كان باولو بانتشيرو أفضل المسجلين مع 15 نقطة وتلاه الألماني فرانتس فاغنر مع 14.
وفاز نيويورك نيكس على كليفلاند كافالييرز 109-91، بفضل جوليوس راندل وجايلن برونسون مع 19 نقطة لكل منهما وإيمانويل كويكلي صاحب 18 نقطة.
وتألق في صفوف الخاسر دونوفان ميتشيل الذي سجل 26 نقطة، فيما أضاف الثنائي ايزك اوكورو وجورج نيانغ 11 نقطة.
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