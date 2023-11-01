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ويمبانياما يقود سبيرز إلى فوز مشوّق على صنز

11/1/2023 7:29:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬الموهبة‭ ‬الصاعدة‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬فريقه‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬ونجمه‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬115‭-‬114‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مباراة‭ ‬جنونية،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭. ‬

وسجل‭ ‬ويمبانياما‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬8‭ ‬متابعات‭ ‬و4‭ ‬صدات‭ ‬ليقود‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الفتيّة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه،‭ ‬بعد‭ ‬قدومه‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬سبيرز‭ ‬كالخيار‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬الـ«درافت‮»‬‭ ‬في‭ ‬يونيو‭.‬

ويحتل‭ ‬سبيرز‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬برصيد‭ ‬فوزين‭ ‬وهزيمتين،‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬صنز‭ ‬العاشر‭ ‬مع‭ ‬السجل‭ ‬نفسه‭.‬


‮«‬نحن‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬التعلم‮»‬

قال‭ ‬الفرنسي‭ ‬البالغ‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬والفارع‭ ‬الطول‭ (‬2.24م‭) ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أفضل‭ ‬مباراة‭ ‬لنا‭. ‬نحن‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬التعلم‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعته‭ ‬مع‭ ‬دورانت‭ (‬35‭ ‬عاماً‭) ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬مرتين‭ ‬عامي‭ ‬2017‭ ‬و2018‭
‬‮«‬‭(‬كيه‭ ‬دي‭) ‬إنه‭ ‬كما‭ ‬اشاهده‭ ‬أمام‭ ‬التلفاز‭! ‬كما‭ ‬كنت‭ ‬أتخليه‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬الأولى‭. ‬كنت‭ ‬اتخذ‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬مثلي‭ ‬الاعلى‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬استجمع‭ ‬قواي‭ ‬لأنهم‭ ‬يريدون‭ ‬الوقوف‭ ‬في‭ ‬وجهي‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭. ‬إن‭ ‬كانوا‭ ‬مثلي‭ ‬الاعلى‭ ‬أم‭ ‬لا‭ ‬فيجب‭ ‬عليّ‭ ‬التفوق‭ ‬عليهم‮»‬‭.‬

انقلبت‭ ‬المواجهة‭ ‬المثيرة‭ ‬في‭ ‬فينيكس‭ ‬رأساً‭ ‬على‭ ‬عقب‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع،‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬19‭ ‬للمضيف‭.‬

وتخلف‭ ‬سبيرز‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬اللقاء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدّق‭ ‬ويمبانياما‭ ‬جرس‭ ‬الانذار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاخير‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الصد‭ ‬مرتين‭ ‬وقلّص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬قبل‭ ‬49‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭.‬

وتابع‭ ‬ويمبانياما‭ ‬تألقه،‭ ‬فسجل‭ ‬سلة‭ ‬ساحقة‭ ‬أمام‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬درو‭ ‬يوبانكس‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬تجاوز‭ ‬دورانت‭ ‬عند‭ ‬خط‭ ‬الرميات‭ ‬الثلاثية،‭ ‬جعلت‭ ‬الفارق‭ ‬يتقلص‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬7‭ ‬ثوانٍ‭ ‬من‭ ‬النهاية‭.‬

وخطف‭ ‬كيلدون‭ ‬جونسون،‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬سبيرز‭ ‬مع‭ ‬27‭ ‬نقطة،‭ ‬سلة‭ ‬الفوز‭ ‬بعدما‭ ‬انتزع‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬دورانت‭ (‬26‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ليتقدم‭ ‬سبيرز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬قبل‭ ‬ثانيتين‭ ‬من‭ ‬النهاية‭. ‬ورغم‭ ‬المحاولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬لدورانت،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬سبيرز‭ ‬عاد‭ ‬بفوز‭ ‬ثمين‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬فوتبرينت‭ ‬سنتر‮»‬‭ ‬في‭ ‬فينيكس‭.‬

واثنى‭ ‬غريغ‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬المدرب‭ ‬الاسطوري‭ ‬لسبيرز،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز‭ ‬بفارق‭ ‬40‭ ‬نقطة،‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬لاعبيه‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ارتكبنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأخطاء،‭ ‬لكن‭ ‬اللعبة‭ ‬تفرض‭ ‬علينا‭ ‬ذلك‭. ‬مثل‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭. ‬واصلنا‭ ‬اللعب،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬قوة‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬وأنا‭ ‬فخور‭ ‬بها‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬أعرب‭ ‬دورانت‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لخسارة‭ ‬الكرة‭ ‬الحاسمة‭ ‬أمام‭ ‬جونسون‭ ‬ما‭ ‬كلّف‭ ‬صنز‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حدث‭ ‬الأمر‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭. ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أتمسك‭ ‬بها‭ (‬الكرة‭)‬‮»‬‭.‬

ويملك‭ ‬صنز‭ ‬فرصة‭ ‬الثأر‭ ‬من‭ ‬سبيرز‭ ‬عندما‭ ‬يستضيفه‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬الخميس‭.‬


الأضواء‭ ‬على‭ ‬هاردن

في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬فاز‭ ‬كليبرز‭ ‬على‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬118‭-‬102،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سُلطت‭ ‬خلالها‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬المنتقل‭ ‬من‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬حيث‭ ‬شوهد‭ ‬وهو‭ ‬يقابل‭ ‬رفاقه‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬كليبرز‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬تبديل‭ ‬الملابس‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬المنتظرة‭.‬

وبرز‭ ‬في‭ ‬كليبرز‭ ‬بول‭ ‬جورج‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬27‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬ساهم‭ ‬راسل‭ ‬وستبروك‭ ‬بـ‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬والثنائي‭ ‬نورمان‭ ‬باول‭ ‬وناهشون‭ ‬هايلاند‭ ‬بـ17‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬لكليبرز‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬فيما‭ ‬مُني‭ ‬ماجيك‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬مقابل‭ ‬فوزين‭.‬

وعند‭ ‬الخاسر،‭ ‬كان‭ ‬باولو‭ ‬بانتشيرو‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وتلاه‭ ‬الألماني‭ ‬فرانتس‭ ‬فاغنر‭ ‬مع‭ ‬14‭.‬

وفاز‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬على‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬109‭-‬91،‭ ‬بفضل‭ ‬جوليوس‭ ‬راندل‭ ‬وجايلن‭ ‬برونسون‭ ‬مع‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬وإيمانويل‭ ‬كويكلي‭ ‬صاحب‭ ‬18‭ ‬نقطة‭.‬

وتألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الخاسر‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشيل‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬الثنائي‭ ‬ايزك‭ ‬اوكورو‭ ‬وجورج‭ ‬نيانغ‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬

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