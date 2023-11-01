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سافيولين يقصي ألكاراس من دورة باريس

11/1/2023 7:29:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬حقق‭ ‬الروسي‭ ‬المغمور،‭ ‬المتأهل‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬رومان‭ ‬سافيولين‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬باخراجه‭ ‬الاسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنف‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬للماسترز‭ ‬ألف‭ ‬نقطة‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وشارك‭ ‬الكاراس‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬دورة‭ ‬بازل‭ ‬السويسرية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لاصابة‭ ‬في‭ ‬ساقه‭ ‬اليسرى‭ ‬واوجاع‭ ‬في‭ ‬ظهره‭.‬

ولم‭ ‬يحرز‭ ‬الاسباني‭ ‬أي‭ ‬لقب‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬توج‭ ‬بطلا‭ ‬لويمبلدون‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬حملته‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬الاربعاء‭.‬

كما‭ ‬انه‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬ولم‭ ‬يتألق‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬الاسيوية‭ ‬حيث‭ ‬اكتفى‭ ‬ببلوغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬وثمن‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭.‬

وسيشارك‭ ‬الكاراس‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الماسترز‭ ‬الختامية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬مصنفين‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كافح‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف،‭ ‬المصنف‭ ‬تاسعاً‭ ‬عالمياً،‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬المجري‭ ‬مارتون‭ ‬فوتشوفيتش‭ (‬52‭) ‬4-6‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و37‭ ‬دقيقة‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬زفيريف‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المنافسين‭ ‬لحجز‭ ‬ثلاث‭ ‬بطاقات‭ ‬متبقية‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬الماسترز‭ ‬الختامية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬مصنفين‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وخسر‭ ‬زفيريف‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬خصمه‭ ‬المجري‭ ‬المتأهل‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬الألماني‭ ‬المتوج‭ ‬بدورتي‭ ‬هامبورغ‭ ‬وتشنغدو‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬بحسم‭ ‬الثانية‭ ‬بصعوبة‭ ‬7‭-‬5‭. ‬ورغم‭ ‬تقلب‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬الثالثة،‭ ‬حسمها‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬ليخرج‭ ‬فائزاً‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬فوتشوفيتش‭.‬

وزفيريف‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬تأهل‭ ‬سادس‭ ‬لبطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬أحرز‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬و2021،‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوغو‭ ‬أومبير‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الأميركي‭ ‬ماركوس‭ ‬جيرون‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

وبلغ‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬عالمياً‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأميركي‭ ‬سيباستيان‭ ‬كوردا‭ ‬6-3‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬6-8‭) ‬و6‭-‬3،‭ ‬ليبقي‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬تورينو‭.‬

وبات‭ ‬الألماني‭ ‬دانيال‭ ‬ألتماير‭ ‬أول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث،‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬المصنف‭ ‬عاشراً‭ ‬عالمياً‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭.‬

كتب‭ ‬فريتز‭ ‬في‭ ‬حساباته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬‮«‬مدمّر‭ ‬للانسحاب‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬المحك‭. ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬أردته‭ ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬محتمل‭ ‬مؤهل‭ ‬إلى‭ ‬تورينو‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬اجراء‭ ‬فحوص‭ ‬اليوم‭ ‬لجنبي،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بمقدوري‭ ‬اللعب‭. ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لإعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬اقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

ويبدأ‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالمياً،‭ ‬مشواره‭ ‬نحو‭ ‬اللقب‭ ‬السابع‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬الأربعاء‭ ‬بمواجهة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬توماس‭ ‬مارتن‭ ‬إتشيفيري‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الصربي‭ ‬الآخر‭ ‬ميومير‭ ‬كيتسمانوفيتش‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬8-6‭) ‬و6‭-‬4‭. ‬وخلد‭ ‬ديوكوفيتش‭ (‬36‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬24‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى،‭ ‬للراحة‭ ‬بعد‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬الدورات‭ ‬الآسيوية‭.‬

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