سافيولين يقصي ألكاراس من دورة باريس

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس -(أ ف ب) : حقق الروسي المغمور، المتأهل من التصفيات رومان سافيولين مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا في مستهل مشواره في دورة باريس للماسترز ألف نقطة بفوزه عليه 6-3 و6-4 الثلاثاء. وشارك الكاراس في دورة باريس بعد غيابه عن دورة بازل السويسرية الاسبوع الماضي لاصابة في ساقه اليسرى واوجاع في ظهره.
ولم يحرز الاسباني أي لقب منذ ان توج بطلا لويمبلدون بفوزه في يوليو الماضي في النهائي على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يبدأ حملته في دورة باريس الاربعاء.
كما انه خرج من نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز، ولم يتألق في جولته الاسيوية حيث اكتفى ببلوغ نصف نهائي دورة بكين وثمن النهائي في دورة شنغهاي.
وسيشارك الكاراس في دورة الماسترز الختامية المقررة في تورينو في نوفمبر والتي تجمع أفضل ثمانية مصنفين في العالم.
في المقابل، كافح الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف تاسعاً عالمياً، للتأهل إلى الدور الثاني بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش (52) 4-6 و7-5 و6-4 في ساعتين و37 دقيقة.
ولا يزال زفيريف (26 عاماً) ضمن قائمة المنافسين لحجز ثلاث بطاقات متبقية إلى دورة الماسترز الختامية المقررة في تورينو في تشرين الثاني/نوفمبر والتي تجمع أفضل ثمانية مصنفين في العالم.
وخسر زفيريف المجموعة الأولى أمام خصمه المجري المتأهل من التصفيات، قبل أن ينجح الألماني المتوج بدورتي هامبورغ وتشنغدو هذه السنة، بحسم الثانية بصعوبة 7-5. ورغم تقلب مستواه في الثالثة، حسمها 6-4، ليخرج فائزاً في مواجهته الأولى مع فوتشوفيتش.
وزفيريف الباحث عن تأهل سادس لبطولة الماسترز الختامية التي أحرز لقبها في 2018 و2021، يلتقي في الدور المقبل مع الفرنسي أوغو أومبير الفائز على الأميركي ماركوس جيرون 6-4 و6-3.
وبلغ البولندي هوبرت هوركاتش الحادي عشر عالمياً الدور الثاني، بفوزه على الأميركي سيباستيان كوردا 6-3 و6-7 (6-8) و6-3، ليبقي على آماله بالتأهل إلى تورينو.
وبات الألماني دانيال ألتماير أول المتأهلين إلى الدور الثالث، بعد انسحاب الأميركي تايلور فريتز المصنف عاشراً عالمياً بسبب الاصابة.
كتب فريتز في حساباته على مواقع التواصل «مدمّر للانسحاب مع وجود الكثير على المحك. كلّ ما أردته هو فرصة للمنافسة على مقعد محتمل مؤهل إلى تورينو. لكن بعد اجراء فحوص اليوم لجنبي، لم يعد بمقدوري اللعب. حان الوقت لإعادة التأهيل وآمل في العودة إلى الملاعب في اقرب وقت ممكن».
ويبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، مشواره نحو اللقب السابع له في باريس، الأربعاء بمواجهة الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري الفائز على الصربي الآخر ميومير كيتسمانوفيتش 4-6 و7-6 (8-6) و6-4. وخلد ديوكوفيتش (36 عاماً)، حامل لقب 24 بطولة كبرى، للراحة بعد كأس ديفيس في سبتمبر وغاب عن الدورات الآسيوية.
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