هزمته الصافرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ألقى دانييل مدفيديف الروسي المعروف بتقلب مزاجه، بمضربه عقب الشوط العاشر في مباراته مع البلغاري غريغور ديميتروف في دورة باريس لماسترز الألف نقطة تعبيراً عن استيائه، فقوبل بصفارات الاستهجان من قبل الجماهير.
وتوجّه مدفيديف إلى الحكم قائلاً: «لن ألعب عندما يطلقون الصافرات»، وردّ عليه الأخير: «عليك أن تذهب للعب. كلما توقفت عن اللعب، زادت عصبيتهم، وزادت صافرتهم».
وأضاف مدفيديف «إنهم أغبياء! إذا لم يطلقوا الصافرة، سألعب!»، قبل أن يتوجّه مباشرة إلى الجماهير بقوله «اسمعوا (لا) تصفّروا، أنا ألعب يا شباب، لكن أغلقوا أفواهكم، حسنًا!».
وأضاف المتوّج بلقب الدورة عام 2020 «أنا لا ألعب بهذه الطريقة! لم أفعل أي شيء لأجعلهم يصفرون في وجهي». ودفع مدفيديف الثمن بتلقيه إنذاراً من الحكم بسبب نفاد الوقت.
وواصل مدفيديف غضبه من الجماهير بعد نهاية المباراة وأشار إليهم بالإصبع الأوسط لدى مغادرته الملعب عقب الخسارة.
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