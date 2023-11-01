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هزمته الصافرات

11/1/2023 7:28:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ألقى‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الروسي‭ ‬المعروف‭ ‬بتقلب‭ ‬مزاجه،‭ ‬بمضربه‭ ‬عقب‭ ‬الشوط‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬استيائه،‭ ‬فقوبل‭ ‬بصفارات‭ ‬الاستهجان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجماهير‭.‬

وتوجّه‭ ‬مدفيديف‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لن‭ ‬ألعب‭ ‬عندما‭ ‬يطلقون‭ ‬الصافرات‮»‬،‭ ‬وردّ‭ ‬عليه‭ ‬الأخير‭: ‬‮«‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬للعب‭. ‬كلما‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬اللعب،‭ ‬زادت‭ ‬عصبيتهم،‭ ‬وزادت‭ ‬صافرتهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬مدفيديف‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬أغبياء‭! ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يطلقوا‭ ‬الصافرة،‭ ‬سألعب‭!‬‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوجّه‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬اسمعوا‭ (‬لا‭) ‬تصفّروا،‭ ‬أنا‭ ‬ألعب‭ ‬يا‭ ‬شباب،‭ ‬لكن‭ ‬أغلقوا‭ ‬أفواهكم،‭ ‬حسنًا‭!‬‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬الدورة‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬لا‭ ‬ألعب‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭! ‬لم‭ ‬أفعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬لأجعلهم‭ ‬يصفرون‭ ‬في‭ ‬وجهي‮»‬‭. ‬ودفع‭ ‬مدفيديف‭ ‬الثمن‭ ‬بتلقيه‭ ‬إنذاراً‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬بسبب‭ ‬نفاد‭ ‬الوقت‭.‬

وواصل‭ ‬مدفيديف‭ ‬غضبه‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬وأشار‭ ‬إليهم‭ ‬بالإصبع‭ ‬الأوسط‭ ‬لدى‭ ‬مغادرته‭ ‬الملعب‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭.‬



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