بافلوفيتش يوقع على عقده الاحترافي الأول مع بايرن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونيخ (ألمانيا) - (د ب أ): منح نادي بايرن ميونيخ لاعب خط الوسط المدافع الصاعد ألكسندر بافلوفيتش أول عقد احترافي بعد ظهوره لأول مرة مع الفريق ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم يوم السبت الماضي.
وأعلن بايرن أمس الأربعاء أن بافلوفيتش (19 عاما)، الذي ولد في مدينة ميونيخ الألمانية ويلعب بالنادي منذ أن كان في السابعة من عمره، وقع عقدا حتى عام 2027.
وسجل بافلوفيتش ظهوره الأول بالدوري الألماني خلال الفوز الكاسح لبايرن/8
صفر على ضيفه دارمشتات.
وصرح يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن في بيان للنادي: «لقد ولد بافلوفيتش وترعرع في ميونيخ، وانضم إلى الفريق الأول بالنادي، يحلم مشجعونا بأن تصبح هذه القصص حقيقة، مثلما ينطبق الأمر علينا في النادي أيضا».
وأوضح دريسن: «يجب أن تكون رحلته أيضا مثالا للاعبين الشباب حيث يمكنهم الوصول إلى القمة بالمشاركة مع الفريق الأول من خلال فرق البراعم والناشئين».
وبات بافلوفيتش ثاني لاعب من أكاديمية بايرن يحصل على عقد احترافي مع حامل لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة، في غضون أسابيع قليلة، بعدما سبقه المدافع فرانس كراتزيج، الذي وقع للفريق الشهر الماضي أيضا حتى عام 2027.
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