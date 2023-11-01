بافلوفيتش يوقع على عقده الاحترافي الأول مع بايرن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬منح‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬المدافع‭ ‬الصاعد‭ ‬ألكسندر‭ ‬بافلوفيتش‭ ‬أول‭ ‬عقد‭ ‬احترافي‭ ‬بعد‭ ‬ظهوره‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬

وأعلن‭ ‬بايرن‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬بافلوفيتش‭ (‬19‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألمانية‭ ‬ويلعب‭ ‬بالنادي‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬وقع‭ ‬عقدا‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭.‬

وسجل‭ ‬بافلوفيتش‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسح‭ ‬لبايرن‭/‬8‭

‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬دارمشتات‭.‬

وصرح‭ ‬يان‭ ‬كريستيان‭ ‬دريسن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبايرن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للنادي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ولد‭ ‬بافلوفيتش‭ ‬وترعرع‭ ‬في‭ ‬ميونيخ،‭ ‬وانضم‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بالنادي،‭ ‬يحلم‭ ‬مشجعونا‭ ‬بأن‭ ‬تصبح‭ ‬هذه‭ ‬القصص‭ ‬حقيقة،‭ ‬مثلما‭ ‬ينطبق‭ ‬الأمر‭ ‬علينا‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬دريسن‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬رحلته‭ ‬أيضا‭ ‬مثالا‭ ‬للاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرق‭ ‬البراعم‭ ‬والناشئين‮»‬‭.‬

وبات‭ ‬بافلوفيتش‭ ‬ثاني‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬بايرن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬احترافي‭ ‬مع‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة،‭ ‬بعدما‭ ‬سبقه‭ ‬المدافع‭ ‬فرانس‭ ‬كراتزيج،‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬للفريق‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أيضا‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭.‬