Thursday, 02 November 2023 06:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الغازي لاعب ماينتس يهاجم ناديه

11/1/2023 7:28:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ : ‬نفى‭ ‬المهاجم‭ ‬الهولندي‭ ‬أنور‭ ‬الغازي‭ ‬اعتذاره‭ ‬لناديه‭ ‬ماينتس‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بسبب‭ ‬تعليقات‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

وكان‭ ‬ماينتس‭ ‬قرر‭ ‬إيقاف‭ ‬الغازي‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬بسبب‭ ‬اتخاذه‭ ‬‮«‬موقفاً‭ ‬بشأن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنادي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬لاعب‭ ‬أياكس‭ ‬وأيندهوفن‭ ‬وليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬وإيفرتون‭ ‬الإنكليزيين‭ ‬سابقاً‭ ‬نشر‭ ‬منشورات‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عقب‭ ‬بداية‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬من‭ ‬النهر‭ ‬إلى‭ ‬البحر،‭ ‬فلسطين‭ ‬ستتحرّر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬فوجئ‭ ‬ولم‭ ‬يفهم‮»‬‭ ‬منشور‭ ‬الغازي‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬والذي‭ ‬ينفي‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬النأي‭ ‬بنفسه‮»‬‭ ‬عن‭ ‬رسالة‭ ‬سابقة‭ ‬حول‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬نُشرت‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬واعتبر‭ ‬ماينتس‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬‮«‬قيم‭ ‬النادي‮»‬‭ ‬فأوقف‭ ‬الغازي‭.‬

وأعلن‭ ‬ماينتس‭ ‬الإثنين‭ ‬عودة‭ ‬الغازي‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬اللاعب،‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬عدة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬نأى‭ ‬بنفسه‭ ‬عن‭ ‬رسالته‭ ‬المنشورة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ (‬17‭ ‬أكتوبر‭) ‬والتي‭ ‬حذفها‭ ‬بنفسه‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬لاحقاً‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬يأسف‭ ‬لنشر‭ ‬الرسالة‭ ‬وتأثيرها‭ ‬السلبي‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الغازي‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬أكّد‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬‮«‬لست‭ ‬نادماً،‭ ‬ولا‭ ‬أشعر‭ ‬بأي‭ ‬أسف‭ ‬على‭ ‬موقفي‭. ‬ولا‭ ‬أنأى‭ ‬بنفسي‭ ‬عما‭ ‬قلته‭ ‬أو‭ ‬أؤيده‭ ‬اليوم‭ ‬وحتى‭ ‬آخر‭ ‬نفس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمظلومين‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكرّر‭ ‬صيغة‭ ‬‮«‬من‭ ‬النهر‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬فلسطين‭ ‬ستتحرّر‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬القتل‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬أي‭ ‬تصريح‭ ‬أو‭ ‬تعليق‭ ‬أو‭ ‬اعتذار‭ ‬منسوب‭ ‬لي‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الواقعية،‭ ‬ولم‭ ‬أسمح‭ ‬به‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ماينتس‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬فعله‭ ‬‮«‬أخذ‭ ‬ماينتس‭ ‬علماً‭ ‬بتصريحات‭ ‬أنور‭ ‬الغازي‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشأن‭ ‬النادي،‭ ‬بدهشة‭ ‬وعدم‭ ‬فهم‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬مرضية‭ ‬الإثنين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬يدرس‭ ‬الوقائع‭ ‬قانونياً‭ ‬وسيقوم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بتقييمها‮»‬‭. ‬

MENAFN01112023000055011008ID1107355247

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث