الغازي لاعب ماينتس يهاجم ناديه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ : ‬نفى‭ ‬المهاجم‭ ‬الهولندي‭ ‬أنور‭ ‬الغازي‭ ‬اعتذاره‭ ‬لناديه‭ ‬ماينتس‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بسبب‭ ‬تعليقات‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

وكان‭ ‬ماينتس‭ ‬قرر‭ ‬إيقاف‭ ‬الغازي‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬بسبب‭ ‬اتخاذه‭ ‬‮«‬موقفاً‭ ‬بشأن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنادي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬لاعب‭ ‬أياكس‭ ‬وأيندهوفن‭ ‬وليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬وإيفرتون‭ ‬الإنكليزيين‭ ‬سابقاً‭ ‬نشر‭ ‬منشورات‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عقب‭ ‬بداية‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬من‭ ‬النهر‭ ‬إلى‭ ‬البحر،‭ ‬فلسطين‭ ‬ستتحرّر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬فوجئ‭ ‬ولم‭ ‬يفهم‮»‬‭ ‬منشور‭ ‬الغازي‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬والذي‭ ‬ينفي‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬النأي‭ ‬بنفسه‮»‬‭ ‬عن‭ ‬رسالة‭ ‬سابقة‭ ‬حول‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬نُشرت‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬واعتبر‭ ‬ماينتس‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬‮«‬قيم‭ ‬النادي‮»‬‭ ‬فأوقف‭ ‬الغازي‭.‬

وأعلن‭ ‬ماينتس‭ ‬الإثنين‭ ‬عودة‭ ‬الغازي‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬اللاعب،‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬عدة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬نأى‭ ‬بنفسه‭ ‬عن‭ ‬رسالته‭ ‬المنشورة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ (‬17‭ ‬أكتوبر‭) ‬والتي‭ ‬حذفها‭ ‬بنفسه‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬لاحقاً‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬يأسف‭ ‬لنشر‭ ‬الرسالة‭ ‬وتأثيرها‭ ‬السلبي‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الغازي‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬أكّد‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬‮«‬لست‭ ‬نادماً،‭ ‬ولا‭ ‬أشعر‭ ‬بأي‭ ‬أسف‭ ‬على‭ ‬موقفي‭. ‬ولا‭ ‬أنأى‭ ‬بنفسي‭ ‬عما‭ ‬قلته‭ ‬أو‭ ‬أؤيده‭ ‬اليوم‭ ‬وحتى‭ ‬آخر‭ ‬نفس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمظلومين‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكرّر‭ ‬صيغة‭ ‬‮«‬من‭ ‬النهر‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬فلسطين‭ ‬ستتحرّر‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬القتل‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬أي‭ ‬تصريح‭ ‬أو‭ ‬تعليق‭ ‬أو‭ ‬اعتذار‭ ‬منسوب‭ ‬لي‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الواقعية،‭ ‬ولم‭ ‬أسمح‭ ‬به‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ماينتس‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬فعله‭ ‬‮«‬أخذ‭ ‬ماينتس‭ ‬علماً‭ ‬بتصريحات‭ ‬أنور‭ ‬الغازي‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشأن‭ ‬النادي،‭ ‬بدهشة‭ ‬وعدم‭ ‬فهم‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬مرضية‭ ‬الإثنين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬يدرس‭ ‬الوقائع‭ ‬قانونياً‭ ‬وسيقوم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بتقييمها‮»‬‭. ‬