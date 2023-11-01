الغازي لاعب ماينتس يهاجم ناديه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونيخ (ألمانيا) - (أ ف ب : نفى المهاجم الهولندي أنور الغازي اعتذاره لناديه ماينتس صاحب المركز الأخير في الدوري الألماني لكرة القدم، بسبب تعليقات أدلى بها بشأن الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.
وكان ماينتس قرر إيقاف الغازي في 17 أكتوبر بسبب اتخاذه «موقفاً بشأن الصراع في الشرق الأوسط بطريقة غير مقبولة بالنسبة للنادي».
وكان لاعب أياكس وأيندهوفن وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنكليزيين سابقاً نشر منشورات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب بداية الصراع في وقت سابق من الشهر الحالي، بما في ذلك عبارة «من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرّر».
وقال النادي أمس الأربعاء إنه «فوجئ ولم يفهم» منشور الغازي على إنستغرام والذي ينفي فيه «النأي بنفسه» عن رسالة سابقة حول الحرب على غزة نُشرت منتصف أكتوبر الماضي. واعتبر ماينتس أن هذه الرسالة لا تتوافق مع «قيم النادي» فأوقف الغازي.
وأعلن ماينتس الإثنين عودة الغازي إلى صفوف الفريق، مؤكدا أن اللاعب، خلال محادثات عدة مع إدارة النادي «نأى بنفسه عن رسالته المنشورة على حسابه على إنستغرام (17 أكتوبر) والتي حذفها بنفسه بعد بضع دقائق لاحقاً».
وأضاف النادي «إنه يأسف لنشر الرسالة وتأثيرها السلبي».
لكن الغازي (28 عاماً) أكّد أمس الأربعاء عبر حسابه على إنستغرام «لست نادماً، ولا أشعر بأي أسف على موقفي. ولا أنأى بنفسي عما قلته أو أؤيده اليوم وحتى آخر نفس من أجل الإنسانية والمظلومين»، دون أن يكرّر صيغة «من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرّر»، داعيا إلى «وقف القتل في غزة».
وقال: «أي تصريح أو تعليق أو اعتذار منسوب لي غير صحيح من الناحية الواقعية، ولم أسمح به».
وقال ماينتس في رد فعله «أخذ ماينتس علماً بتصريحات أنور الغازي على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن النادي، بدهشة وعدم فهم»، موضحاً أن اللاعب كان في إجازة مرضية الإثنين.
وأضاف أن النادي «يدرس الوقائع قانونياً وسيقوم بعد ذلك بتقييمها».
MENAFN01112023000055011008ID1107355247
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.