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ستريتش يتسلم جائزة فخرية من الاتحاد الألماني

11/1/2023 7:28:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اختير‭ ‬كريستيان‭ ‬ستريتش‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬فرايبورج‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬جوليوس‭ ‬هيرش‭ ‬الفخرية‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬الجائزة‭ ‬تقديرا‭ ‬لجهود‭ ‬ستريتش‭ ‬الطويلة‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب‭.‬

وقال‭ ‬بيرند‭ ‬نويندورف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬استخدم‭ ‬كريستيان‭ ‬ستريتش‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاحترافية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬صادق‭ ‬وواضح‭ ‬ضد‭ ‬كراهية‭ ‬الأجانب‭ ‬والعنصرية‭ ‬والتمييز‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الاحترام‭ ‬والقيم‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الأساسية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بتصريحاته‭ ‬الحقيقية‭ ‬دائما،‭ ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬الشجاعة‭ ‬المدنية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬نموذج‭ ‬يحتذى‭ ‬به‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬ستريتش‭ ‬هو‭ ‬المدرب‭ ‬الأطول‭ ‬عملا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬تدريب‭ ‬فرايبورج‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2012،‭ ‬وهو‭ ‬ينتقل‭ ‬بانتظام‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وكشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬ستريتش‭ ‬سيتسلم‭ ‬الجائزة‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الألمانية‭ ‬برلين‭.‬


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