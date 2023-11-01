ستريتش يتسلم جائزة فخرية من الاتحاد الألماني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت (ألمانيا) - (د ب أ): اختير كريستيان ستريتش مدرب فريق فرايبورج للحصول على جائزة جوليوس هيرش الفخرية من الاتحاد الألماني لكرة القدم. وتأتي تلك الجائزة تقديرا لجهود ستريتش الطويلة داخل وخارج الملعب.
وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان أمس: «على مدى عقد من الزمن استخدم كريستيان ستريتش كرة القدم الاحترافية لاتخاذ موقف صادق وواضح ضد كراهية الأجانب والعنصرية والتمييز والدفاع عن الاحترام والقيم الديمقراطية الأساسية».
وأضاف: «بتصريحاته الحقيقية دائما، فهو لا يدعو إلى الشجاعة المدنية فحسب، بل هو نفسه نموذج يحتذى به».
ويعد ستريتش هو المدرب الأطول عملا في الدوري الألماني، حيث بدأ تدريب فرايبورج في يناير 2012، وهو ينتقل بانتظام إلى ما هو أبعد من كرة القدم للحديث عن القضايا السياسية والاجتماعية.
وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن ستريتش سيتسلم الجائزة يوم 13 نوفمبر الجاري في العاصمة الألمانية برلين.
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