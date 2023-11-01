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فرانك باومان يرحل عن فيردر بريمن الألماني

11/1/2023 7:28:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بريمن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬الألماني،‭ ‬أن‭ ‬فرانك‭ ‬باومان‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬للنادي‭ ‬لن‭ ‬يجدد‭ ‬عقده‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬وسيغادر‭ ‬بعد‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬

وكشف‭ ‬النادي‭ ‬الألماني‭ ‬عن‭ ‬رحيل‭ ‬باومان‭ ‬عبر‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬هوبيرتس‭ ‬هيس‭ -‬جرونيفالد،‭ ‬رئيس‭ ‬بريمن‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬أسفون‭ ‬بشدة‭ ‬لقرار‭ ‬فرانك‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬باومان‭ ‬48‭ ‬عاما‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬بريمن‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬وقاد‭ ‬الفريق‭ ‬للفوز‭ ‬بثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬آخر‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬واستمر‭ ‬كمسؤول‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬مسيرته‭ ‬وقد‭ ‬تولى‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

وقال‭ ‬باومان‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قرارا‭ ‬سهلا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بريمن‭ ‬مكن‭ ‬مجرد‭ ‬وظيفة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬طوال‭ ‬تلك‭ ‬السنوات،‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬كمدير‭ ‬رياضي،‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬ولكن‭ ‬للنادي‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬طريقه‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬فترة‭ ‬باومان،‭ ‬هبط‭ ‬الفريق‭ ‬للدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حمله‭ ‬كثيرون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬عنه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الفريق‭ ‬للدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬عام‭ .‬2022

وقال‭ ‬هيس‭ -‬جرونيفالد‭ ‬إنه‭ ‬يتم‭ ‬دراسة‭ ‬فكرة‭ ‬خلافة‭ ‬كليمنس‭ ‬فريتز،‭ ‬رئيس‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحترفة‭ ‬بالنادي،‭ ‬لفرانك‭ ‬في‭ ‬منصبه‭.‬

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