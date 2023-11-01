فرانك باومان يرحل عن فيردر بريمن الألماني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بريمن - (د ب أ): أعلن نادي فيردر بريمن الألماني، أن فرانك باومان المدير الرياضي للنادي لن يجدد عقده بعد نهاية الموسم الحالي، وسيغادر بعد 25 عاما قضاها في النادي.
وكشف النادي الألماني عن رحيل باومان عبر بيان صدر اليوم الأربعاء، حيث قال هوبيرتس هيس -جرونيفالد، رئيس بريمن: «نحن أسفون بشدة لقرار فرانك».
وكان باومان 48 عاما انضم إلى بريمن عام 1999 وقاد الفريق للفوز بثنائية الدوري والكأس في عام 2004 بالإضافة إلى لقب كأس آخر عام 2009، واستمر كمسؤول في النادي بعد نهاية مسيرته وقد تولى منصب المدير الرياضي منذ عام 2016.
وقال باومان: «لم يكن قرارا سهلا بالنسبة لي، حيث لم يكن بريمن مكن مجرد وظيفة بالنسبة لي طوال تلك السنوات، أعتقد أنه بعد ثمانية أعوام كمدير رياضي، حان الوقت المناسب، ليس فقط بالنسبة لي ولكن للنادي أيضا أن يواصل طريقه».
وخلال فترة باومان، هبط الفريق للدرجة الثانية عام 2021 وهو الأمر الذي حمله كثيرون جزءا من المسؤولية عنه، قبل أن يعود الفريق للدوري الممتاز في عام .2022
وقال هيس -جرونيفالد إنه يتم دراسة فكرة خلافة كليمنس فريتز، رئيس كرة القدم المحترفة بالنادي، لفرانك في منصبه.
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