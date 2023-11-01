الاتحاد البلغاري يعين إيلييف مدربا للمنتخب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
صوفيا - (أ ف ب): أعلن الاتحاد البلغاري لكرة القدم أمس الأربعاء تعيين الدولي السابق إيليان إيلييف مدرباً للمنتخب الوطني في عقد يستمر حتى مايو 2026، وذلك عقب إقالة الصربي ملادن كرستاييتش بسبب سوء النتائج. وسيخوض إيلييف (55 عامًا) أولى مبارياته في تصفيات كأس أوروبا 2024 أمام المجر وصربيا في 16 و19 نوفمبر، حيث تحتل بلغاريا المركز الأخير في المجموعة السابعة برصيد نقطتين فقط من 6 مباريات.
وكان لاعب الوسط السابق لعب في أندية بلغارية وتركية ويونانية وبرتغالية عدة، قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب ليشرف على فرق عدّة في بلاده، منها تشيرنو مور فارنا، الذي سيغادره في نهاية الموسم الحالي.
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