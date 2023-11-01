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الاتحاد البلغاري يعين إيلييف مدربا للمنتخب

11/1/2023 7:28:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

صوفيا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البلغاري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬تعيين‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬إيليان‭ ‬إيلييف‭ ‬مدرباً‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬مايو‭ ‬2026،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬إقالة‭ ‬الصربي‭ ‬ملادن‭ ‬كرستاييتش‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭. ‬وسيخوض‭ ‬إيلييف‭ (‬55‭ ‬عامًا‭) ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬أمام‭ ‬المجر‭ ‬وصربيا‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬و19‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حيث‭ ‬تحتل‭ ‬بلغاريا‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مباريات‭.‬

وكان‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬لعب‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬بلغارية‭ ‬وتركية‭ ‬ويونانية‭ ‬وبرتغالية‭ ‬عدة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬التدريب‭ ‬ليشرف‭ ‬على‭ ‬فرق‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬منها‭ ‬تشيرنو‭ ‬مور‭ ‬فارنا،‭ ‬الذي‭ ‬سيغادره‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

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