إيقاف حكم في تايلاند بسبب إساءة عنصرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بانكوك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اوقف‭ ‬حكم‭ ‬متهم‭ ‬بتوجيه‭ ‬اساءة‭ ‬عنصرية‭ ‬بحق‭ ‬لاعب‭ ‬تايلاندي‭-‬غاني‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬التايلاندي‭ ‬للعبة‭.‬

ووفق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية،‭ ‬قال‭ ‬الشاب‭ ‬عبدالقادري‭ ‬حميد‭ (‬22‭ ‬عاماً‭) ‬إن‭ ‬الحكم‭ ‬توجه‭ ‬إليه‭ ‬بكلمات‭ ‬عنصرية‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬لفريقه‭ ‬براشينبوري‭ ‬سيتي‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬التايلاندي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أوقف‭ ‬الحكم‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعليق‭ ‬سيظل‭ ‬ساري‭ ‬المفعول‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬إجراء‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الوقائع‮»‬‭. ‬وضمن‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أعرب‭ ‬نادي‭ ‬براشينبوري‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬للاعبه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعارض‭ ‬العنصرية‭ ‬أو‭ ‬الإهانات‭ ‬أو‭ ‬الإهانات‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬الجذور‭ ‬العرقية‮»‬‭.‬

ويُتهم‭ ‬الحكم‭ ‬بأنه‭ ‬خاطب‭ ‬اللاعب‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬لون‭ ‬بشرته،‭ ‬وبحسب‭ ‬ناديه‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يواجه‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاساءات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭. ‬ونشر‭ ‬عبدالقادري‭ ‬حميد‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭: ‬‮«‬بما‭ ‬أنك‭ ‬حكم‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تدعوني‭ ‬بكلمة‭ ‬أفضل‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬عرضة‭ ‬لإساءات‭ ‬عنصرية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب،‭ ‬أبرزهم‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬والبرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ (‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭).‬