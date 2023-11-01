السد للتمسك بالصدارة وقمة بين الدحيل والريان

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الدوحة - (أ ف ب): يسعى السد للتمسك بصدارة الدوري القطري لكرة القدم عندما يستضيف المرخية الخميس، في الجولة الثامنة التي تشهد قمة واعدة بين الدحيل والريان.
ولا تبدو مهمة السد المتصدر برصيد 16 نقطة مع مباراة مؤجلة، صعبة في تجاوز المرخية المترنح في المركز الأخير بثلاث نقاط بعدما مُني بسبع هزائم مقابل انتصار وحيد.
ويعيش فريق المدرب البرتغالي برونو ميغيل حالة معنوية مثالية، خصوصا بعدما استعاد كامل الحظوظ بدوري الأبطال بفوز عريض على الفيصلي الأردني بسداسية، أتبعه بفوز محلي على معيذر 2-0 استعاد به الريادة.
الغرافة بقيادة إبراهيمي
وتشهد الجولة مواجهة أخرى لا تقل شاناً، حيث يلتقي الغرافة الثاني بفارق الأهداف عن السد ومع مباراة أكثر، مع العربي الثامن (8 نقاط) والذي يعاني الأمرين.
ويقدّم الغرافة بإشراف المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيس مستوى راقيا بفضل تألق نجمه الجزائري ياسين إبراهيمي، أفضل لاعب في الدوري في الشهرين الماضيين، حيث استطاع أن يقلب الطاولة على الريان ليفوز 4-3 بعدما كان متأخراً 2-0.
في المقابل، يعيش العربي، وصيف النسخة السابقة من الدوري وبطل كأس الأمير هذا العام، وضعية صعبة خصوصاً بعد السقوط المتأخر أمام الأهلي في الجولة الماضية 2-3.
أقرّ يونس علي مدرب العربي «نستحق الخسارة أمام الأهلي لأننا لم نكن مركزين خصوصاً في الدقائق الأخيرة. لم نقدّم ما يؤهلنا للفوز».
وتابع «علينا الآن تجاوز هذه الهزيمة والتفكير في مواجهة الغرافة الصعبة، ندرك أن هناك نقاطا يجب علينا العمل عليها لتحسينها، وسنعمل بجد لتجاوز هذه الهزيمة والتجهيز بقوة للمباراة المقبلة».
الدحيل لتكريس الصحوة والريان للتعويض
وستكون الأنظار مسلّطة على مواجهة الدحيل، حامل اللقب، مع ضيفه الريان، في ظل سعي الأول لتكريس الصحوة والثاني للتعويض.
حقق الدحيل الذي يشرف على تدريبه الفرنسي كريستوف غالتييه فوزا صعبا على الشمال 2-1 ورفع رصيده الى النقطة 13 في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة، متجاوزا التعثر أمام النصر السعودي قارياً.
قال غالتييه «كان يتوجب علينا العودة للانتصارات بعد رحلتنا إلى السعودية والخسارة أمام النصر في دوري أبطال آسيا، رغم أن اللاعبين كانوا يشعرون بالقليل من الإرهاق».
وتابع «أعجبني سلوك فريقي في الملعب وتصميمه على الوصول للشباك، حيث أضاع اللاعبون عديد الفرص، لكن وجب علينا أن نكون أكثر فعالية هجومياً لكي نكون في مأمن في مواجهات مقبلة صعبة، وعلينا أن نتطور ونصحح الأخطاء قبل مواجهة الريان».
في المقابل، سقط الريان بإشراف المدرب البرتغالي ليناردو جارديم أمام الغرافة 3-4 وتلقى الخسارة الثانية فتجمد رصيده عند 15 نقطة، متراجعاً للمركز الثالث بعدما كان في الصدارة.
وفي مباراة أخرى يلتقي المنتشيان الوكرة وقطر بحثا عن انتصار جديد.
وكان الوكرة قلب تأخره أمام أم صلال إلى فوز 2-1 ليصل إلى النقطة 14 في المركز الرابع، فيما حقق قطر فوزه الثاني توالياً على المرخية 4-0 ووصل إلى النقطة الثامنة متقدما إلى المركز السادس.
بدوره يتطلع الأهلي صاحب المركز التاسع برصيد 6 نقاط للاستفادة من الدوافع المعنوية عقب الفوز الثمين على العربي، من أجل تجاوز الشمال صاحب المركز الثاني عشر قبل الأخير بثلاث نقاط.
ويبحث المتعثران معيذر وأم صلال عن التعويض وتصحيح المسار، حيث خسر الأول أمام السد وتراجع للمركز العاشر برصيد أربع نقاط، وفرّط الثاني بالتقدم أمام الوكرة ليخسر 1-2 وبات سابعاً برصيد 8 نقاط.
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