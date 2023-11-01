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السد للتمسك بالصدارة وقمة بين الدحيل والريان

11/1/2023 7:28:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬السد‭ ‬للتمسك‭ ‬بصدارة‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬المرخية‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬قمة‭ ‬واعدة‭ ‬بين‭ ‬الدحيل‭ ‬والريان‭.‬

ولا‭ ‬تبدو‭ ‬مهمة‭ ‬السد‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة،‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬المرخية‭ ‬المترنح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بعدما‭ ‬مُني‭ ‬بسبع‭ ‬هزائم‭ ‬مقابل‭ ‬انتصار‭ ‬وحيد‭.‬

ويعيش‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬ميغيل‭ ‬حالة‭ ‬معنوية‭ ‬مثالية،‭ ‬خصوصا‭ ‬بعدما‭ ‬استعاد‭ ‬كامل‭ ‬الحظوظ‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬بفوز‭ ‬عريض‭ ‬على‭ ‬الفيصلي‭ ‬الأردني‭ ‬بسداسية،‭ ‬أتبعه‭ ‬بفوز‭ ‬محلي‭ ‬على‭ ‬معيذر‭ ‬2-0‭ ‬استعاد‭ ‬به‭ ‬الريادة‭.‬

الغرافة‭ ‬بقيادة‭ ‬إبراهيمي

وتشهد‭ ‬الجولة‭ ‬مواجهة‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬شاناً،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬الغرافة‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬السد‭ ‬ومع‭ ‬مباراة‭ ‬أكثر،‭ ‬مع‭ ‬العربي‭ ‬الثامن‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬والذي‭ ‬يعاني‭ ‬الأمرين‭.‬

ويقدّم‭ ‬الغرافة‭ ‬بإشراف‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬بيدرو‭ ‬مارتينيس‭ ‬مستوى‭ ‬راقيا‭ ‬بفضل‭ ‬تألق‭ ‬نجمه‭ ‬الجزائري‭ ‬ياسين‭ ‬إبراهيمي،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الشهرين‭ ‬الماضيين،‭ ‬حيث‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يقلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬الريان‭ ‬ليفوز‭ ‬4‭-‬3‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متأخراً‭ ‬2‭-‬0‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعيش‭ ‬العربي،‭ ‬وصيف‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬وبطل‭ ‬كأس‭ ‬الأمير‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وضعية‭ ‬صعبة‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬السقوط‭ ‬المتأخر‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬2‭-‬3‭.‬

أقرّ‭ ‬يونس‭ ‬علي‭ ‬مدرب‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬نستحق‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬مركزين‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭. ‬لم‭ ‬نقدّم‭ ‬ما‭ ‬يؤهلنا‭ ‬للفوز‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬الآن‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغرافة‭ ‬الصعبة،‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نقاطا‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬لتحسينها،‭ ‬وسنعمل‭ ‬بجد‭ ‬لتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭ ‬والتجهيز‭ ‬بقوة‭ ‬للمباراة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

الدحيل‭ ‬لتكريس‭ ‬الصحوة‭ ‬والريان‭ ‬للتعويض

وستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬مسلّطة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الدحيل،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الريان،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعي‭ ‬الأول‭ ‬لتكريس‭ ‬الصحوة‭ ‬والثاني‭ ‬للتعويض‭.‬

حقق‭ ‬الدحيل‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوف‭ ‬غالتييه‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬الشمال‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬النقطة‭ ‬13‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة،‭ ‬متجاوزا‭ ‬التعثر‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬قارياً‭.‬

قال‭ ‬غالتييه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يتوجب‭ ‬علينا‭ ‬العودة‭ ‬للانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬رحلتنا‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬والخسارة‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬كانوا‭ ‬يشعرون‭ ‬بالقليل‭ ‬من‭ ‬الإرهاق‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أعجبني‭ ‬سلوك‭ ‬فريقي‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬وتصميمه‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬للشباك،‭ ‬حيث‭ ‬أضاع‭ ‬اللاعبون‭ ‬عديد‭ ‬الفرص،‭ ‬لكن‭ ‬وجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬هجومياً‭ ‬لكي‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬مأمن‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬مقبلة‭ ‬صعبة،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتطور‭ ‬ونصحح‭ ‬الأخطاء‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬الريان‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سقط‭ ‬الريان‭ ‬بإشراف‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬ليناردو‭ ‬جارديم‭ ‬أمام‭ ‬الغرافة‭ ‬3‭-‬4‭ ‬وتلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬متراجعاً‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬يلتقي‭ ‬المنتشيان‭ ‬الوكرة‭ ‬وقطر‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬انتصار‭ ‬جديد‭.‬

وكان‭ ‬الوكرة‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬أمام‭ ‬أم‭ ‬صلال‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬قطر‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬المرخية‭ ‬4‭-‬0‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬الثامنة‭ ‬متقدما‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

بدوره‭ ‬يتطلع‭ ‬الأهلي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدوافع‭ ‬المعنوية‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬العربي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجاوز‭ ‬الشمال‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭.‬

ويبحث‭ ‬المتعثران‭ ‬معيذر‭ ‬وأم‭ ‬صلال‭ ‬عن‭ ‬التعويض‭ ‬وتصحيح‭ ‬المسار،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬السد‭ ‬وتراجع‭ ‬للمركز‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ ‬أربع‭ ‬نقاط،‭ ‬وفرّط‭ ‬الثاني‭ ‬بالتقدم‭ ‬أمام‭ ‬الوكرة‭ ‬ليخسر‭ ‬1‭-‬2‭ ‬وبات‭ ‬سابعاً‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬


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