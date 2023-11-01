العين يدافع عن صدارته أمام وصيفه

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي -(أ ف ب) : يدافع العين عن صدارته عندما يحلّ ضيفاً على وصيفه الوصل اليوم الخميس، وذلك في المرحلة السابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.
وكان العين استعاد الصدارة التي خسرها لأسبوع واحد لصالح شباب الأهلي بعدما استفاد من تعادل الأخير مع النصر 3-3 وفوزه على الإمارات 3-1.
ورفع العين رصيده إلى 15 نقطة وبفارق نقطة عن الوصل في المركز الثاني بفارق الأهداف عن شباب الأهلي المتراجع للمركز الثالث.
وستكون مهمة العين صعبة في مواجهة الفريق الوحيد الذي لم يخسر في كافة المسابقات في الموسم الحالي، والطامح بقوة لنيل اللقب الثامن في تاريخه والأول منذ عام 2007.
الجزيرة لإيقاف نزيف النقاط
وتشهد المرحلة قمة ثانية اليوم الخميس تجمع الجزيرة الجريح والساعي إلى إيقاف نزيف النقاط بعد تعادل وخسارة في آخر مرحلتين مع ضيفه الشارقة الذي دخل على خط المنافسة بقوة بفوزين متتاليين.
وتراجع الجزيرة الذي تعرض إلى خسارة مفاجئة أمام خورفكان 2-4 إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط، في حين صعد الشارقة الفائز على بني ياس بخماسية نظيفة إلى الرابع برصيد 12 نقطة.
وقال الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة «أنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين، وأطالبهم بالتماسك بعد الخسارة القاسية أمام خورفكان على الرغم من أننا سنواجه أحد الفرق المنافسة على اللقب».
وتابع «خط وسط الشارقة نشيط بوجود (البوسني ميراليم) بيانيتش، ودفاعه قوي جدا ولا يمنح المنافسين الكثير من الفرص، لذلك يجب علينا استثمار كل الفرص التي تسنح لنا والتسجيل منها إذا أردنا الفوز».
وسيكون شباب الأهلي، حامل اللقب، الذي تعادل في آخر مباراتين مع الجزيرة 1-1 والنصر 3-3 رغم تقدمه 3-1 مطالباً بدوره بوقف إهدار النقاط، عندما يحل الجمعة ضيفا على الاتحاد كلباء العاشر (7 نقاط).
ولا يملك شباب الأهلي ترف فقدان أي نقطة، ولاسيما أن أي تعثر جديد سيجعله يتراجع في الترتيب الذي شارك في صدارته منذ المرحلة الأولى حتى السادسة، قبل أن يتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن الوصل الثاني.
في المقابل، جددت إدارة الوحدة ثقتها بمدرب الفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ردا على شائعات إقالته بعد النتائج السلبية لفريق العاصمة التي جعلته سادسا برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وثلاث هزائم.
ويحلّ الوحدة السبت ضيفا على عجمان الثالث عشر قبل الأخير (3 نقاط)، لذلك فإن أي تعثر لن يكون مقبولا بالنسبة لموسيماني، وقد يضع منصبه في موقف صعب.
ويلعب الجمعة أيضا، النصر الثامن مع 7 نقاط والمنتشي بالفوز على العين ثم التعادل مع شباب الأهلي بمواجهة البطائح الذي يملك الرصيد نفسه لمضيفه، والإمارات الثاني عشر (5 نقاط) مع حتا متذيل الترتيب من دون رصيد بعد خسارة مبارياته الست. والسبت بني ياس الحادي عشر (7 نقاط) مع خورفكان التاسع بالرصيد نفسه.
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