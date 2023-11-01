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العين يدافع عن صدارته أمام وصيفه

11/1/2023 7:28:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬يدافع‭ ‬العين‭ ‬عن‭ ‬صدارته‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬وصيفه‭ ‬الوصل‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬العين‭ ‬استعاد‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬لأسبوع‭ ‬واحد‭ ‬لصالح‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬بعدما‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬3-3‭ ‬وفوزه‭ ‬على‭ ‬الإمارات‭ ‬3‭-‬1‭.‬

ورفع‭ ‬العين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الوصل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬المتراجع‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭.‬

وستكون‭ ‬مهمة‭ ‬العين‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬والطامح‭ ‬بقوة‭ ‬لنيل‭ ‬اللقب‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬والأول‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007‭.‬


الجزيرة‭ ‬لإيقاف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط

وتشهد‭ ‬المرحلة‭ ‬قمة‭ ‬ثانية‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬تجمع‭ ‬الجزيرة‭ ‬الجريح‭ ‬والساعي‭ ‬إلى‭ ‬إيقاف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬وخسارة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مرحلتين‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الشارقة‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬المنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬بفوزين‭ ‬متتاليين‭.‬

وتراجع‭ ‬الجزيرة‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬خورفكان‭ ‬2‭-‬4‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬صعد‭ ‬الشارقة‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬بني‭ ‬ياس‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭.‬

وقال‭ ‬الهولندي‭ ‬فرانك‭ ‬دي‭ ‬بور‭ ‬مدرب‭ ‬الجزيرة‭ ‬‮«‬أنتظر‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وأطالبهم‭ ‬بالتماسك‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬القاسية‭ ‬أمام‭ ‬خورفكان‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬سنواجه‭ ‬أحد‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬خط‭ ‬وسط‭ ‬الشارقة‭ ‬نشيط‭ ‬بوجود‭ (‬البوسني‭ ‬ميراليم‭) ‬بيانيتش،‭ ‬ودفاعه‭ ‬قوي‭ ‬جدا‭ ‬ولا‭ ‬يمنح‭ ‬المنافسين‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬استثمار‭ ‬كل‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تسنح‭ ‬لنا‭ ‬والتسجيل‭ ‬منها‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬الذي‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬مع‭ ‬الجزيرة‭ ‬1‭-‬1‭ ‬والنصر‭ ‬3‭-‬3‭ ‬رغم‭ ‬تقدمه‭ ‬3‭-‬1‭ ‬مطالباً‭ ‬بدوره‭ ‬بوقف‭ ‬إهدار‭ ‬النقاط،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬الجمعة‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬كلباء‭ ‬العاشر‭ (‬7‭ ‬نقاط‭).‬

ولا‭ ‬يملك‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬ترف‭ ‬فقدان‭ ‬أي‭ ‬نقطة،‭ ‬ولاسيما‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تعثر‭ ‬جديد‭ ‬سيجعله‭ ‬يتراجع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬صدارته‭ ‬منذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬حتى‭ ‬السادسة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الوصل‭ ‬الثاني‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬جددت‭ ‬إدارة‭ ‬الوحدة‭ ‬ثقتها‭ ‬بمدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيتسو‭ ‬موسيماني‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬شائعات‭ ‬إقالته‭ ‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬لفريق‭ ‬العاصمة‭ ‬التي‭ ‬جعلته‭ ‬سادسا‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭.‬

ويحلّ‭ ‬الوحدة‭ ‬السبت‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬عجمان‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬تعثر‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬مقبولا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لموسيماني،‭ ‬وقد‭ ‬يضع‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬صعب‭.‬

ويلعب‭ ‬الجمعة‭ ‬أيضا،‭ ‬النصر‭ ‬الثامن‭ ‬مع‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬والمنتشي‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬العين‭ ‬ثم‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬بمواجهة‭ ‬البطائح‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬الرصيد‭ ‬نفسه‭ ‬لمضيفه،‭ ‬والإمارات‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ (‬5‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬حتا‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭. ‬والسبت‭ ‬بني‭ ‬ياس‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬خورفكان‭ ‬التاسع‭ ‬بالرصيد‭ ‬نفسه‭.‬

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