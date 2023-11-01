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المسحل: جاهزون لاستضافة المونديال صيفًا أو شتاء

11/1/2023 7:28:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ستكون‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬جاهزة‮»‬‭ ‬لكل‭ ‬الاحتمالات‭ ‬بشأن‭ ‬توقيت‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2034،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الشتاء،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬ياسر‭ ‬المسحل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬باتت‭ ‬المرشحة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لنسخة‭ ‬عام‭ ‬2034،‭ ‬بعد‭ ‬27‭ ‬يوماً‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشّح،‭ ‬قال‭ ‬المسحل‭ ‬‮«‬طبعاً‭ ‬نحن‭ ‬جاهزون‭ ‬لكافة‭ ‬الاحتمالات،‭ ‬واليوم‭ ‬هناك‭ ‬تقنيات‭ ‬كثيرة‭ ‬وجديدة‭ ‬تساعدك‭ ‬في‭ ‬التبريد‭ ‬أو‭ ‬إضافة‭ ‬المكيفات‭ ‬في‭ ‬الملاعب‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬المسحل‭ (‬49‭ ‬عاماً‭) ‬‮«‬هناك‭ ‬مدن‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تتمتع‭ ‬بأجواء‭ ‬رائعة‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬الصيف،‭ ‬لكننا‭ ‬سنكون‭ ‬جاهزين‭ ‬لكافة‭ ‬الاحتمالات‮»‬‭.‬

وكما‭ ‬باقي‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬تشهد‭ ‬معظم‭ ‬مدن‭ ‬السعودية،‭ ‬ومنها‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬حراً‭ ‬شديداً‭ ‬في‭ ‬الصيف،‭ ‬إذ‭ ‬تتراوح‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬40‭ ‬و50‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬مدن‭ ‬المملكة‭ ‬تتمتع‭ ‬بطقس‭ ‬معتدل‭ ‬صيفاً،‭ ‬مثل‭ ‬أبها‭ ‬والطائف‭ ‬والباحة‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭.‬

لكن‭ ‬المدن‭ ‬المعتدلة‭ ‬الثلاث‭ ‬تفتقد‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬ملاعب‭ ‬جاهزة‭ ‬بمواصفات‭ ‬ومعايير‭ ‬دولية،‭ ‬إذ‭ ‬تتراوح‭ ‬سعتها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و20‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬فقط،‭ ‬فيما‭ ‬تتركز‭ ‬الملاعب‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬الرياض‭ ‬وجدة‭.‬

واذا‭ ‬قُدّر‭ ‬للسعودية‭ ‬استضافة‭ ‬المونديال‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬متوقع،‭ ‬ستكون‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬احتضان‭ ‬جارتها‭ ‬قطر‭ ‬نسخة‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬ديسمبر،‭ ‬اثر‭ ‬نقل‭ ‬النهائيات‭ ‬إلى‭ ‬فصل‭ ‬الخريف‭ ‬بسبب‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬صيفاً،‭ ‬ما‭ ‬رتب‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬مباريات‭ ‬البطولات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبرى‭.‬

يؤكّد‭ ‬المسحل،‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬أيضاً‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬فيفا‭ ‬عن‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬الرسمي‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬بعد،‭ ‬لكن‭ ‬الاستضافة‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬المملكة‭ ‬بنسبة‭ ‬99 ‭%‬ ‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬الملف‭ ‬السعودي‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تقدّم‭ ‬او‭ ‬أبدى‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬ملف‭ ‬لاستضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2034‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬فيفا‭ ‬شرح‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬كما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬اللوائح‭ ‬التي‭ ‬صادق‭ ‬عليها‭ ‬مجلس‭ ‬فيفا،‭ ‬ستطلق‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬عملية‭ ‬الترشح‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسختي‭ ‬2030‭ ‬و2034‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬معمق‭ ‬لملفات‭ ‬الترشح،‭ ‬بحيث‭ ‬يتوقّع‭ ‬إعلان‭ ‬الدولة‭/‬الدول‭ ‬المستضيفة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬فيفا‭ ‬المتوقع‭ ‬تنظيمه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬اعلان‭ ‬فيفا‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬استراليا‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬احتضان‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المهلة‭ ‬المحدّدة‭ ‬لإعلان‭ ‬نوايا‭ ‬الترشّح،‭ ‬لتُخلي‭ ‬الساحة‭ ‬تماماً‭ ‬للسعودية‭.‬

يشير‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تجاوزت‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى،‭ ‬‮«‬يبقى‭ ‬لنا‭ ‬عمل‭ ‬مكثف‭ ‬لتقديم‭ ‬ملف‭ ‬يليق‭ ‬بإمكانات‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وبإمكانات‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‮»‬‭.‬

قال‭ ‬‮«‬سيُقدّم‭ ‬الملف‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬فيفا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭ ‬للمصادقة،‭ ‬وإقرار‭ ‬منح‭ ‬المملكة‭ ‬حق‭ ‬الاستضافة‮»‬‭.‬


ملف‭ ‬منفرد‭ ‬و125‭ ‬رسالة‭ ‬دعم

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬السعودية‭ ‬ستمضي‭ ‬وحيدة‭ ‬بملف‭ ‬الاستضافة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬النسختين‭ ‬اللتين‭ ‬ستسبقان‭ ‬2034،‭ ‬ستنظمان‭ ‬بملفات‭ ‬مشتركة‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية،‭ ‬كندا،‭ ‬والمكسيك‭ ‬في‭ ‬2026‭)‬،‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬البرتغال،‭ ‬والمغرب‭ ‬زائد‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬2030،‭ ‬أكّد‭ ‬المسحل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السعودية‭ ‬ستتقدم‭ ‬بملف‭ ‬منفرد‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬دولة‭ ‬كبيرة‭ ‬وهناك‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المدن،‭ ‬وكما‭ ‬رأينا‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬ينظمون‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬بشكل‭ ‬متميز‭ ‬جداً،‭ ‬سنواصل‭ ‬الجهود‭ ‬لنقدم‭ ‬نسخة‭ ‬استثنائية‮»‬‭.‬

واعتباراً‭ ‬من‭ ‬المونديال‭ ‬المقبل،‭ ‬سيرتفع‭ ‬عدد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬32،‭ ‬فيما‭ ‬سيتم‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬إلى‭ ‬104‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬64‭.‬

وكشف‭ ‬المسحل‭ ‬أيضًا‭ ‬لموقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬125‭ ‬اتحاداً‭ ‬كروياً‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬لملف‭ ‬السعودية‭ ‬2034‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬مُنحت‭ ‬لنا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬المسحل‭ ‬‮«‬ترشحنا‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬يجسد‭ ‬شغف‭ ‬السعوديين‭ ‬بكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ويؤكد‭ ‬سعي‭ ‬بلادنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنمو‭ ‬لهذه‭ ‬اللعبة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬نؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بتلبية‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭)‬؛‭ ‬لنيل‭ ‬حق‭ ‬الاستضافة‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬سكان‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬بالأنباء‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬اقتراب‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بشرف‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للمنتخبات‭.‬

وقالوا‭ ‬إنّ‭ ‬ذلك‭ ‬سيعزز‭ ‬سمعة‭ ‬السعودية‭ ‬كقوة‭ ‬رياضية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جذبت‭ ‬المملكة‭ ‬كبار‭ ‬النجوم‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬ونيمار‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬واستضافت‭ ‬أحداث‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬والملاكمة‭.‬

وقال‭ ‬سعود‭ ‬العريفي‭ (‬62‭ ‬عاما‭) ‬إنّ‭ ‬‮«‬استضافة‭ ‬السعودية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬خبر‭ ‬عظيم‭ ‬ولم‭ ‬يأت‭ ‬من‭ ‬فراغ‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬للجهود‭ ‬والنجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وأبدى‭ ‬الزائر‭ ‬الكويتي‭ ‬ثامر‭ ‬الشعيبي‭ ‬حماسا‭ ‬مماثلا‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬بأن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ستشرف‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬السعوديين‭ ‬بل‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬بأكملها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬أبو‭ ‬ظبي،‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬للملف‭ ‬السعودي‭.‬

وكتب‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬‮«‬تمنياتي‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2034‮»‬‭.‬


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