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صدور 3 إرادات ملكية سامية

11/1/2023 7:21:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين المهندسة هالة زواتي عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي الاردني لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 15 / 11 / 2023
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالسماح للعقيد الركن خلدون خليف سلمان الشتيوي من مرتب القوات المسلحة بحمل وسام (نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية) الممنوح له من قبل فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي لتفوقه بدورة الدفاع الوطني رقم (52)
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين محمد حمود رزق الدلابيح بوظيفة محافظ في ملاك وزارة الداخلية .

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