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إصابة طفل باعتداء للمستعمرين وجنود الاحتلال في الخليل

11/1/2023 7:21:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب طفل برضوض، مساء اليوم الأربعاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين على منزل ومحل تجاري شرق مدينة الخليل.
وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال ترافقها مجموعة من المستعمرين، داهموا منزلا ومحل تجاري لعائلة الجعبري في منطقة وادي الحصين شرق مدينة الخليل، واعتدت على المتواجدين بالضرب وألقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، ما أدى إلى إصابة طفل (14 عاما) برضوض وجروح.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض منذ اندلاع العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي منعا للتجول في معظم أحياء البلدة القديمة من الخليل، وتغلق كافة الحواجز والطرقات المؤدية إلى تلك المناطق وتمنع حركة المواطنين الفلسطينيين، وتجبرهم على البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها.

وفا

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