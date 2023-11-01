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إصابة شابين واعتقال خمسة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

11/1/2023 7:21:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين في العيزرية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في فخذه في العيزرية وجرى نقله إلى المستشفى، كما أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في يده خلال مواجهات اندلعت قرب جامعة القدس في أبو ديس.
وفي بلدة الطور، اندلعت مواجهات عنيفة قرب مستشفى المقاصد، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة شبان عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وفا

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