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إصابة شاب برصاص الاحتلال في يعبد

11/1/2023 7:21:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في بلدة يعبد جنوب جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع وقرى في المحافظة.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء ونصبت الكمائن في محيط محلات تجارية ومنازل ونشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون عند مدخل البلدة وفي حي مريحة وفي الأراضي الزراعية مقابل حاجز دوتان العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب (24 عاما) بالرصاص الحي في اليد.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة في منطقة البيادر، دون أن يبلغ عن أي إصابات.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون شمال شرق جنين واستولت على منزل مهجور في مركز القرية يعود للمواطن عزت أبو الرب، وداهمت أحياء القرية وشنت حملة تمشيط .

روسيا اليوم

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