إصابة طفل برصاص الاحتلال الحي في بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن المواجهات تركزت في الجهة الغربية قرب جدار الفصل والتوسّع العنصري، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الخاصرة، نقل إثرها إلى المستشفى.
وفا
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