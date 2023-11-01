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إصابة طفل برصاص الاحتلال الحي في بيت لحم

11/1/2023 7:21:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن المواجهات تركزت في الجهة الغربية قرب جدار الفصل والتوسّع العنصري، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الخاصرة، نقل إثرها إلى المستشفى.

وفا

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