شاهد : 'الصورة الأخيرة' لجنود الاحتلال المقتولين بصاروخ المقاومة

شاهد : 'الصورة الأخيرة' لجنود الاحتلال المقتولين بصاروخ المقاومة
التاريخ
11/1/2023 7:21:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت وسائل إعلام عبرية صورة تجمع جنوداً من لواء جفعاتي الإسرائيلي الذين قتلوا جميعا داخل مركبة النمر المدرعة بعد تفجيرها بصواريخ مضادة للدروع من قبل المقاومة في غزة.
وأظهرت الصورة التي كتب عليها: "الصورة الأخيرة" الجنود بلباسهم وعتادهم العسكري.
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