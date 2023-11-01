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مظاهرات ووقفات في دول أوروبية تنديدا بالمجازر الإسرائيلية في غزة

11/1/2023 7:21:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شارك الآلاف في وقفات ومظاهرات خرجت بعدة مدن أوروبية، تنديدا باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازر بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود، وأكثر من 20 ألف جريح.
ونظمت الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورغ مسيرة حاشدة باتجاه السفارة الأميركية في بروكسل رفضا للعدوان الإسرائيلي المستمر، وتنديدا بالموقف الأميركي المشارك في العدوان، مطالبين بضرورة وقف مجازر الاحتلال بحق المدنيين في القطاع ومحاسبة قادة الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم.
كما نظمت الجالية الفلسطينية في السويد وقفة إضاءة الشموع في حرم جامعة تشالمش بمدينة يوتبوري، وعدد من الجامعات السويدية، تم خلالها توزيع ملصقات ومنشورات باللغتين السويدية والانجليزية، توضح ما يواجهه الشعب الفلسطيني من إرهاب منظم وجرائم حرب لدولة الاحتلال.
وطالب المشاركون، بإلغاء كافة أشكال التعاون مع الجامعات ومعاهد الأبحاث الإسرائيلية التي لها تواصل مع الصناعة العسكرية الإسرائيلية، وحث المسؤولين على التحرك الفوري من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للسكان المدنيين.

وفا

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