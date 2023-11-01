الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
التاريخ
11/1/2023 7:21:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عاد الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد جولة شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر.
ورافق الملك في الجولة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
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