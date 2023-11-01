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القوات الجوية الروسية توجه ضربات إلى مواقع للمسلحين في ريف إدلب بسوريا

11/1/2023 7:21:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا توجيه القوات الجوية الفضائية الروسية ضربات إلى مواقع المسلحين في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.
وجاء في بيان لنائب مدير مركز المصالحة الروسية، اللواء البحري فاديم كوليت، يوم الأربعاء، أن "القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت ضربات إلى مواقع تابعة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية المتورطة في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".

وأضاف أنه تمت إصابة موقع محصن ومخبأ للمسلحين تحت الأرض بالقرب من قريتي عين شيب وكنصفرة في محافظة إدلب.
وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا قد أعلن يوم 31 أكتوبر عن إصابة مخبأين للمسلحين تحت الأرض ومستودع لمكونات الطائرات المسيرة في محافظة إدلب.

روسيا اليوم

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