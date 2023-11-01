القوات الجوية الروسية توجه ضربات إلى مواقع للمسلحين في ريف إدلب بسوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا توجيه القوات الجوية الفضائية الروسية ضربات إلى مواقع المسلحين في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.
وجاء في بيان لنائب مدير مركز المصالحة الروسية، اللواء البحري فاديم كوليت، يوم الأربعاء، أن "القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت ضربات إلى مواقع تابعة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية المتورطة في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".
وأضاف أنه تمت إصابة موقع محصن ومخبأ للمسلحين تحت الأرض بالقرب من قريتي عين شيب وكنصفرة في محافظة إدلب.
وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا قد أعلن يوم 31 أكتوبر عن إصابة مخبأين للمسلحين تحت الأرض ومستودع لمكونات الطائرات المسيرة في محافظة إدلب.
روسيا اليوم
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