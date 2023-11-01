وزير الخارجية الأميركي يزور الأردن لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سيزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأردن مرة أخرى، لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء.
وأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي بأن بلينكن سيتوجّه إلى الأردن، بعدما أعلن في وقت سابق عن محادثات سيجريها الجمعة في إسرائيل.
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