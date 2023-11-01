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وزير الخارجية الأميركي يزور الأردن لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة

11/1/2023 7:21:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سيزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأردن مرة أخرى، لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء.
وأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي بأن بلينكن سيتوجّه إلى الأردن، بعدما أعلن في وقت سابق عن محادثات سيجريها الجمعة في إسرائيل.

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