ارتفاع الأسهم الأميركية بعد قرار الاحتياطي تثبيت سعر الفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية أمس، أكثر من 475 نقطة، بعد ان أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء.



وتسمح هذه الخطوة للزيادات السابقة في أسعار الفائدة بالسيطرة بشكل أكبر على الاقتصاد وتمنح البنك المركزي الوقت لتقييم ما إذا كان رفع أسعار الفائدة مرة أخرى سيكون ضروريًا.



وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحات صحفية، إن البنك المركزي اقترب من هدف التضخم خلال العام الماضي، واختار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة بينما يدرس الخطوات اللازمة لخفض التضخم إلى المستويات الطبيعية.



وأضاف باول "انخفض التضخم لكنه ما يزال أعلى بكثير من هدفنا البالغ 2 بالمائة"، مشيرا إلى انه "بالنظر إلى ما وصلنا إليه، إلى جانب الشكوك والمخاطر التي نواجهها، فإن اللجنة تتصرف بحذر".