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طائرات الاحتلال الحربية تستهدف منزلا في معسكر جباليا

11/1/2023 7:21:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي طال منزل في معسكر جباليا.
وأفادت مصادر ، بوصول عشرات الشهداء والإصابات لمستشفيات الشمال، إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل عائلة عنبر في شارع الهوجا بمعسكر جباليا.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات على حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة، بعدة غارات.
وأصيب عدد من عناصر الدفاع المدني بقصف إسرائيلي استهدف شارع النصر في غزة.
وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 8805 معظمهم من الأطفال والنساء.

وفا

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