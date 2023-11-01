Thursday, 02 November 2023 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبروك 2034

11/1/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬إعلان‭ ‬رئيس‭ (‬فيفا‭) ‬فالانتينو‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬ستستضيف‭ ‬مونديال‭ ‬2034‭ ‬يضع‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬تحت‭ ‬اختبار‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬نسخة‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬والحديث‭ ‬هنا‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ (‬متكاملة‭)‬؛‭ ‬وليس‭ (‬جزئية‭) ‬كحال‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ (‬2030‭)‬؛‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬باعتبارها‭ ‬مشاركة‭ ‬مع‭ ‬بلدين‭ ‬أوروبيين‭.‬


} ‭ ‬وكان‭ ‬التوقع‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬المهلة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الملف‭ ‬الاسترالي‭ ‬منافسا؛‭ ‬ولكن‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاسترالي‭ ‬سارع‭ ‬الى‭ ‬اعلان‭ ‬دعم‭ ‬اتحاده‭ ‬للسعودية‭ ‬لتنظيم‭ ‬الحدث،‭ ‬وهذا‭ ‬لم‭ ‬يتأت‭ ‬من‭ ‬فراغ؛‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬بالتأكيد‭ (‬استشعر‭) ‬عدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬منافسة‭ ‬الملف‭ ‬السعودي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬راغبا‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مغامرة‭ ‬خاسرة‭ ‬تكلفه‭ ‬الوقت‭ ‬والمال‭!‬


} ‭ ‬فالسعودية‭ ‬تقدمت‭ ‬بملف‭ ‬قوي‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬نسخة‭ ‬مثالية،‭ ‬تكون‭ ‬جاذبة‭ ‬لعشاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم؛‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬الوعد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملفها‭ ‬لـ‭(‬فيفا‭) ‬يحاكي‭ ‬نسخة‭ ‬تمثل‭ (‬الإبهار‭)‬؛‭ ‬من‭ ‬استادات‭ ‬حديثة‭ ‬و‭ ‬متجددة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬منشآت‭ ‬فندقية‭ ‬وسياحية‭ ‬متطورة‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬الجذب‭ ‬الجماهيري‭.‬


} ‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬النقلة‭ (‬النوعية‭) ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الموسمين‭ ‬الفائت‭ ‬والحالي،‭ ‬واستقطاب‭ ‬النجوم‭ ‬للاحتراف‭ ‬في‭ ‬الاندية‭ ‬المشاركة؛‭ ‬سجل‭ ‬حضورا‭ ‬عالميا‭ ‬قويا،‭ ‬تساهم‭ ‬فيه‭ ‬الدولة‭ ‬بقدراتها‭ (‬المالية‭) ‬العالية؛‭ ‬يؤكد‭ ‬التوجه‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬كروية‭ ‬تساوي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬للمحترفين‭ ‬مثيلاتها‭ ‬الاوروبية‭!‬


} ‭ ‬ولعلها‭ ‬من‭ ‬المرات‭ (‬النادرة‭) ‬ألا‭ ‬نرى‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬تخضع‭ ‬للتصويت‭ ‬داخل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية؛‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬كروي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬تراود‭ ‬الكثيرين؛‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬الاوروبيين‭ ‬لا‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬أكفأ‭ ‬منهم‭ ‬للتنظيم،‭ ‬ولكنها‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬يمثله‭ ‬الملف‭ ‬السعودي‭ ‬يصعب‭ ‬منافسته‭.‬


} ‭ ‬إن‭ ‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬ستعيشه‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬المقبلة‭ ‬سيتمثل‭ ‬في‭ ‬امرين‭: ‬الملاعب‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬الاستضافة‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬والتي‭ ‬يفترض‭ ‬ألا‭ ‬تتأثر‭ ‬بحرارة‭ ‬الطقس،‭ ‬والثاني‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬منتخب‭ ‬كروي‭ ‬يتم‭ ‬إعداده‭ ‬تدريجيا‭ ‬ولسنوات‭: ‬بما‭ ‬يؤمن‭ ‬له‭ ‬حضورا‭ ‬تنافسيا‭ ‬يصل‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬أدوار‭ ‬البطولة‭.‬

MENAFN01112023000055011008ID1107355183

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث