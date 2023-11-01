مبروك 2034

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬وكان‭ ‬التوقع‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬المهلة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الملف‭ ‬الاسترالي‭ ‬منافسا؛‭ ‬ولكن‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاسترالي‭ ‬سارع‭ ‬الى‭ ‬اعلان‭ ‬دعم‭ ‬اتحاده‭ ‬للسعودية‭ ‬لتنظيم‭ ‬الحدث،‭ ‬وهذا‭ ‬لم‭ ‬يتأت‭ ‬من‭ ‬فراغ؛‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬بالتأكيد‭ (‬استشعر‭) ‬عدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬منافسة‭ ‬الملف‭ ‬السعودي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬راغبا‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مغامرة‭ ‬خاسرة‭ ‬تكلفه‭ ‬الوقت‭ ‬والمال‭!‬





} ‭ ‬فالسعودية‭ ‬تقدمت‭ ‬بملف‭ ‬قوي‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬نسخة‭ ‬مثالية،‭ ‬تكون‭ ‬جاذبة‭ ‬لعشاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم؛‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬الوعد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملفها‭ ‬لـ‭(‬فيفا‭) ‬يحاكي‭ ‬نسخة‭ ‬تمثل‭ (‬الإبهار‭)‬؛‭ ‬من‭ ‬استادات‭ ‬حديثة‭ ‬و‭ ‬متجددة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬منشآت‭ ‬فندقية‭ ‬وسياحية‭ ‬متطورة‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬الجذب‭ ‬الجماهيري‭.‬





} ‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬النقلة‭ (‬النوعية‭) ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الموسمين‭ ‬الفائت‭ ‬والحالي،‭ ‬واستقطاب‭ ‬النجوم‭ ‬للاحتراف‭ ‬في‭ ‬الاندية‭ ‬المشاركة؛‭ ‬سجل‭ ‬حضورا‭ ‬عالميا‭ ‬قويا،‭ ‬تساهم‭ ‬فيه‭ ‬الدولة‭ ‬بقدراتها‭ (‬المالية‭) ‬العالية؛‭ ‬يؤكد‭ ‬التوجه‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬كروية‭ ‬تساوي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬للمحترفين‭ ‬مثيلاتها‭ ‬الاوروبية‭!‬





} ‭ ‬ولعلها‭ ‬من‭ ‬المرات‭ (‬النادرة‭) ‬ألا‭ ‬نرى‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬تخضع‭ ‬للتصويت‭ ‬داخل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية؛‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬كروي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬تراود‭ ‬الكثيرين؛‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬الاوروبيين‭ ‬لا‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬أكفأ‭ ‬منهم‭ ‬للتنظيم،‭ ‬ولكنها‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬يمثله‭ ‬الملف‭ ‬السعودي‭ ‬يصعب‭ ‬منافسته‭.‬





} ‭ ‬إن‭ ‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬ستعيشه‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬المقبلة‭ ‬سيتمثل‭ ‬في‭ ‬امرين‭: ‬الملاعب‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬الاستضافة‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬والتي‭ ‬يفترض‭ ‬ألا‭ ‬تتأثر‭ ‬بحرارة‭ ‬الطقس،‭ ‬والثاني‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬منتخب‭ ‬كروي‭ ‬يتم‭ ‬إعداده‭ ‬تدريجيا‭ ‬ولسنوات‭: ‬بما‭ ‬يؤمن‭ ‬له‭ ‬حضورا‭ ‬تنافسيا‭ ‬يصل‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬أدوار‭ ‬البطولة‭.‬